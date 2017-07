Avianca anuncia que no sobrevolará más el espacio aéreo venezolano

La aerolínea colombiana Avianca, que anunció esta mañana la suspensión inmediata de sus vuelos desde y hacia Venezuela, reveló además que no volverá a sobrevolar el espacio aéreo de ese país en sus vuelos hacia Europa y el Caribe.



La compañía tomó la determinación porque el gobierno venezolano aún no ha aclarado el incidente del mes de octubre pasado, cuando dos aviones Sukoi de la Fuerza Aérea Venezolana hostigaron un vuelo transatlántico de Avianca procedente de Barcelona.



"El gobierno de ese país se comprometió a darnos un reporte de lo acontecido, pero hasta el momento no han dicho a qué se debió el incidente en el cual los dos aviones de guerra volaron a una milla de un vuelo comercial", afirmó una fuente de la aerolínea.



Analistas del sector aéreo aseguraron a Portafolio.co que el impacto económico a la compañía será mínimo pues el gasto extra en combustible, se lo ahorran en no pagar el sobrevuelo del espacio aéreo de ese país.



De la misma manera, la aerolínea anunció el plan de choque para proteger a los pasajeros con reserva en sus vuelos Bogotá-Caracas-Bogotá y Lima-Caracas-Lima.



Aseguraron que se trabaja en la reacomodación en vuelos de otras aerolíneas: un porcentaje de los pasajeros con reserva para volar en estas rutas los días jueves 27 y viernes 28 de julio han sido reubicados en vuelos de las aerolíneas que mantienen activo el servicio desde y hacia Caracas.



Ampliación de la capacidad de sillas a destinos de frontera: La compañía ha asignado aviones de mayor capacidad desde y hacia destinos como Cúcuta y Riohacha.



Reembolso de dinero: A los viajeros con reserva para vuelos en las rutas suspendidas, la Aerolínea está haciendo efectivo el reembolso del 100% del dinero pagado por su tiquete.



Para ello ha activado líneas especiales de atención, así:



Venezuela: (0 800) 284-2622

Bogotá: (57 1) 401-3434 / Resto de Colombia: (01 8000) 95-3434

Lima: (511) 511-8222 /Resto de Perú: (0 800) 5-1111