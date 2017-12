Bacardí le apuesta al segmento ‘premium’

Como respuesta a una tendencia que cobra fuerza, el de los rones premium, Bacardí le apuesta a dicho mercado en Colombia, por lo que ya está explorando traer más productos de ese estilo al país.



Para Enrique Comas, gerente de marketing de la marca para América Latina y el Caribe, y también heredero de los fundadores de la marca de bebidas alcohólicas, el desempeño en el país ha sido muy positivo.



Tanto, que en líneas de negocio como el del ron premium, las ventas han crecido un 25% en lo que va del año en Colombia.



“Esa situación se está viendo no solo en el territorio colombiano, sino en toda la región. Es una tendencia a la que le estamos siguiendo la pista. Y nosotros, con el lanzamiento de Bacardí 8 años, estamos empujando el consumo de ese negocio en todo el continente”, explicó Comas.



Bacardí 8, que se lanzó a finales del año pasado en Colombia, es una de las apuesta que hizo Bacardí al negocio premium en la región. De hecho, según información de la compañía, ese tipo de bebidas ya abarca el 30% del total de su negocio en el país. Sin embargo, este sigue teniendo una presencia baja en el segmento de rones a nivel nacional, pues apenas ocupa el 1% de la categoría en general.



“Este cambio en el consumidor se ve reflejado en marcas colombianas que están buscando volver premium sus productos, y es ahí donde Bacardí potencializa esta oportunidad del mercado, al ser una autoridad en el mundo de los rones”, afirmó el ejecutivo.



Asimismo, Comas resaltó que en Colombia también tienen un buen comportamiento en las líneas de productos más refrescantes. “Tenemos rones más ligeros como Bacardí Carta Blanca y los saborizados como Bacardí Limón, que también ocupan otro tipo de consumo, como es el cóctel y el trago refrescante ligero”, explicó el directivo.



Sin embargo, las bebidas más elaboradas, con más preparación, son las que se están convirtiendo en las preferidas de los consumidores.Por eso, la firma ha estado buscando nuevos talentos e ideas innovadoras para encontrar recetas de bebidas sofisticadas, que satisfagan a ese público que le gusta consumir los productos de la marca. Ese es el caso de Bacardí Legacy, un concurso de bartenders para crear las mejores combinaciones.



“Siempre estamos evaluando el portafolio que tenemos y estamos viendo qué marcas pueden existir en varios mercados. Especialmente, con el crecimiento de ese segmento, cada vez nos enfocamos más en esa línea para desarrollar esa tendencia”, manifestó el directivo.



En ese sentido, Comas afirmó que ya están evaluando traer otro tipo de productos que tengan el apellido premium, que puedan tener una gran acogida en los consumidores colombianos.



“De igual manera, Bacardí siempre busca estar presente en los sitios de buena comida, alta coctelería y sitios gourmet tanto en sus barras como en sus cocinas. Asimismo, no solo nos enfocamos en Bogotá, sino en todo Colombia”, agregó Comas, quien dijo que entre los lugares destacados se encuentran VO, La Brasserie, Osaka, Gamberro, El Enano, Red Room y The Eigthy Six.



Cabe destacar que el grupo Bacardí lleva dos años en Colombia, tiempo en el cual se ha enfocado en construir la reputación premium que tiene cada una de sus marcas, no solamente de ron. “Tenemos las bebidas pertenecientes a la compañía como Grey Goose, considerado el Vodka con el mejor sabor del mundo; Bombay Sapphire; Dewar’s, la marca de blended scotch whisky más premiada del mundo y productos súper premium como Star Of Bombay”, concluyó.