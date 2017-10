Beer tendrá puntos móviles y expansión internacional

Archivo particular

Beer se une al comercio sobre ruedas con su nuevo formato Beer Truck y le apuesta a la expansión internacional a través de su modelo de franquicias, que podría tener presencia en Panamá, Perú y Brasil en el 2019.



(Lea: )



Se trata de un modelo de negocio que se está poniendo de moda en Bogotá, con los tradicionales food parks, y que hoy por hoy conquista las plazas de comida en el mundo. En esta ocasión, Arturo Barrios, gerente de la compañía, se dejó seducir y lanza su camión de cerveza artesanal, el primero en su categoría.

(Lea: )



“Es un piloto que vamos a tener en Bogotá y es franquiciado. Su mercado es muy grande, como son los eventos, conciertos, ferias en ciudades, entre otros. Tendremos tres platos: hamburguesas y dos estilos de nachos”, afirmó el directivo.



Y es que este nuevo formato se convirtió en la solución del catering, según Barrios, pues ya no hay que “meterse en el tema de preparar comidas para eventos de 3.000 o 4.000 personas, sino que se parquean food trucks y la gente consume”.



Así las cosas, el camión ya está terminado y la compañía está haciendo las últimas pruebas para su lanzamiento, que, entre otras cosas, será este fin de semana en el tradicional OktoberFest.



Pero los planes de Beer no paran allí y para el 2019 tienen fijadas sus metas de expansión internacional: “Hay conversaciones con Panamá, Perú y Brasil. Se están explorando los temas para llevar toda la operación y se manejaría por franquicias”, comentó el gerente. Así las cosas y como no hay tercero malo, también el próximo año tendrán su propia planta, que inicialmente producirá 120.000 litros al mes, de los 57.000 que requieren en este momento, y se ubicaría en Zipaquirá o Guasca.



“La inversión es de $2.000 millones solo en equipos, más el terreno y la construcción, entonces, hablamos de $4.500 millones a $5.000 millones”, puntualizó Barrios.



La firma cervecera espera cerrar el año con una facturación de $20.000 millones, un crecimiento de 40% frente al 2016, y para el 2018, aspiran a aumentar sus ventas en un 35%.



Actualmente, tienen 15 locales a nivel nacional (7 propios y 8 franquicias) y terminarían el 2017 con 20, con sus aperturas en Barranquilla, Neiva, Medellín y el Beer Truck en Bogotá. Asimismo, siguen en su expansión con su formato Beer Express.