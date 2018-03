Best Buddies Colombia, referente internacional

El capítulo Best Buddies de Colombia cumple 15 años de operaciones. Y de las 8 personas con discapacidad que empezaron trabajando en la cadena Alkosto, hoy ya van 600 en 74 empresas que se han sumado al programa que trabaja por la inclusión labora.



El valor de esta estadística es que corresponde a la mitad de los beneficiados desde el punto de vista labora de la organización que opera en 50 países del mundo.



Eso lo que permite concluir es que la operación en Colombia es un referente a nivel internacional, explica Alejandra Arenas, directora ejecutiva local de Best Buddies.



Aunque la filosofía de la organización es estimular las habilidades sociales en esta población que tiene discapacidad intelectual, en el país se identificó que los mecanismos de inclusión laboral son efectivos para ese objetivo.



Así es como las compañías han empezado a creer en el programa que Best Buddies estructuró. Un ejemplo de ello, es que la cadena de comercio Alkosto posee cerca de 150 colaboradores con ese perfil.



Las empresas han encontrado una capacidad de respuesta favorable y bajos índices de ausentismo en este tipo de población, si se compara con el resto de colaboradores, dice Alejandra Arenas. El programa está en 36 ciudades y municipios a lo largo y ancho del país.



Se estima que estos 600 jóvenes vinculados se han beneficiado con unos 5.000 millones de pesos en salarios. Es decir, que quienes en alguna época eran considerados una carga para sus familiares hoy se constituyen en aportantes activos al sostenimiento de sus hogares.



Por el programa han pasado más de 1.200 jóvenes. Varios de ellos han desertado o han renunciado al trabajo, se les ha terminado su contrato laboral o han decidido dejar la plaza por considerar que no están listos para asumir la responsabilidad que implica cumplir tareas y horarios.



Para la Directora Ejecutiva en Colombia, el éxito de la obra ha estado en la relación estrecha con las empresas, ya que Best Buddies las acompaña de cerca en el proceso de adaptación del joven en el mundo laboral.



Igualmente, el programa acompaña a las 81 instituciones a las que están vinculadas estas personas con discapacidad intelectual. “Apoyamos a estas entidades a las que pertenecen los jóvenes y les brindamos asesoría, ya que forman parte del engranaje. Así se arma una red sólida que hace que el programa sea exitoso”, apunta la directora ejecutiva de Best Buddies Colombia.