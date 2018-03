Blindar la información gana relevancia en empresas del país

Las empresas colombianas son cada vez más consientes de la necesidad de blindar su información relevante. Es por ello que hoy en día se asesoran y destinan parte de sus recursos en la seguridad de sus documentos.



Durante el Innovation Day quedó evidenciada esta tendencia. Mateo Figueroa, director General de HP Inc. en Colombia sostuvo que “las compañías del país han ido entendiendo que cada vez hay más ataques para conocer su información confidencial, por eso han endurecido sus prácticas para cuidarla y esto va desde su computador, hasta el momento de la impresión y en eso les colaboramos para que estén a la vanguardia en esta materia”.



Después de más de dos años de operación independiente en Colombia, HP Inc. y Hewlett Packard Enterprise (HPE), se unieron a Intel para realizar la décima versión del Innovation Day, en Bogotá, uno de los eventos de tecnología más importantes de la industria en Colombia. Las compañías analizaron los desafíos a los que se enfrentará el país en temas de innovación y seguridad digital en los próximos años.



Durante este evento se contó con la participación de Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación; Juan José Echavarría, gerente general del Banco de la República; el ministro de las TIC, David Luna y Guillermo Botero, presidente de Fenalco, entre otros,quienes discutieron los retos a los que se enfrenta la industria ante la incertidumbre económica y política que vive el país.



La agenda de la jornada giró en torno a temas sobre la transformación digital, tendencias en innovación, sostenibilidad y seguridad, en las que HP Inc., HPE e Intel dieron a conocer sus perspectivas para el futuro del país.



Figueroa, de HP Inc, indicó que la compañía es reconocida como una de las más innovadoras del mercado, por ser sinónimo de productividad y seguridad. A través de su historia, la empresa se ha encargado de entregar y construir experiencias con propósito para crear un mundo mejor.



Destacó el directivo para Colombia que “hoy, cuando celebramos los diez años de Innovation Day, promovemos que los líderes empresariales generen espacios para la toma de decisiones que faciliten su transición hacia la transformación digital. Así se mantendrán a la vanguardia frente a sus competidores en un mundo que se reinventa sin límites”, añadió el vocero.



El ejecutivo resaltó cuatro grandes tendencias en el marco del evento: La primera de ellas está guiada a que “la transformación digital se acelera cada vez más. Es por esto que las compañías, mercados, industrias, ciudadanos y comunidades, deben crear nuevas rutas dentro de este gran océano de cambios, que, basados en la innovación, generarán las herramientas adecuadas para su evolución”.



En segunda instancia, Figueroa indicó que cada vez más se hace necesario blindar la información con altos parámetros de seguridad. “En la actualidad, los clientes exigen servicios, dispositivos y soluciones seguras que garanticen su privacidad, debido a que los dispositivos inteligentes al igual que las impresoras conectadas a la red de su negocio pueden ser blancos fáciles de ataques cibernéticos”.



De igual forma, Figueroa destacó la importancia que ha tomado la impresión 3D, la realidad virtual y el cómputo inmersivo que encabezan la cuarta Revolución Industrial. “Las soluciones en impresión 3D desbloquean todo el potencial de las empresas y les permiten construir soluciones significativas. La realidad virtual hace que los usuarios se sientan más conectados con las marcas y genera preferencia sobre los competidores. Las nuevas tecnologías traen consigo, la generación de nuevos prototipos de empleos y profesiones que deben ser incluyentes y desafiantes por su constante desarrollo”, dijo.



Finalmente, Figueroa manifestó que los clientes buscan servicios y productos que les permitan vivir experiencias de la mano de la movilidad y la conectividad. “El desempeño de la más alta calidad y un diseño innovador debe ser una prioridad”, concluyó.