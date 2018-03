Bluedoors llegaría a ciudades intermedias

Para la cadena hotelera Bluedoors este ha sido un año de buenas noticias. Una de ellas es que fueron galardonados por un medio especializado, Condé Nast, como el mejor hotel urbano para Centro y Sur América con 93 Luxury Suites.



Otro de los anuncios es que la cadena tiene entre sus planes llegar a ciudades intermedias y expandirse a países de Suramérica y Centroamérica.



De acuerdo con Fernando Sánchez, presidente de Bluedoors, eso corresponde a un megaplan que tiene la cadena para abrir 25 hoteles en 2027. “Ganarnos este premio nos demuestra que tenemos todas las herramientas para competir con grandes cadenas internacionales y eso hace más viable nuestro plan de expansión”, explicó Sánchez.



Este año, la organización ya abrió sus puertas de otro hotel en el norte de Bogotá, el 100 Luxury Suites, que busca replicar los mismos estándares de calidad que hicieron que su hotel de la 93 se llevara dicho galardón. Según Bluedoors, el hotel será el primero de lujo ubicado en el área de la Calle 100 y el World Trade Center de Bogotá. El edificio donde funciona tiene un valor de $28.000 millones y el hotel contará con 56 suites.



“Tenemos planes ambiciosos para toda la cadena. Además del que acabamos de abrir, que es también dirigido a un público corporativo, también estamos negociando otro en Bogotá”, explicó.



Incluso, destacó que las perspectivas en términos de ocupación y de visitantes para Bogotá son mucho mejores para este año, que en el 2017. “Van a entrar en operación al menos 1.000 habitaciones y eso es muy positivo para la ciudad. No vemos que haya una sobreoferta, al contrario, es una oportunidad de continuar nuestro crecimiento”, sostuvo.



Además de Bogotá, Bluedoors ya está construyendo un hotel en Medellín, llamado el York Luxury Suites. “Funcionará en un edificio de 22 pisos en el sector El Poblado con 104 ‘apartasuites’”, comentó Sánchez.



El proyecto, que cuesta alrededor de $33.000 millones, será el primer hotel en Medellín con el concepto de estadías largas en suites de lujo. “Creemos que el promedio de estadía será de entre cuatro a cinco días. Sin embargo, en nuestros otros proyectos vemos que el 20% de los huéspedes se quedan más de un mes y ellos son los que generan cerca del 80% de los ingresos”, señaló el directivo en días pasados.



De igual manera, la cadena hotelera ya está negociando un hotel para llegar a Barranquilla y seguir apuntándole al segmento de los viajeros de negocios.



“Sentimos que este año es bastante positivo para los negocios en el país. La llegada de más ejecutivos a Colombia promete que nuestra operación, con nuestros hoteles, será exitosa. Por eso, la apuesta es agresiva”.



CIUDADES INTERMEDIAS



Además de la apuesta que le hace Bluedoors a las ciudades capitales, por ser más atractivas para el segmento corporativo, las ciudades intermedias son otra oportunidad para continuar su crecimiento.



“Ya estamos negociando un hotel en Zipaquirá, por ejemplo. Es una zona que tiene un gran potencial no solo de turismo, sino de negocios. Grandes compañías e industrias se han ido a las afueras de Bogotá y allí encontramos una gran oportunidad con el segmento corporativo”, manifestó Sánchez.



Igualmente, Sánchez resaltó que incentivos, como el que incluyó la pasada reforma tributaria para construir hoteles en zonas de menos de 200.000 habitantes, son otro propulsor de desarrollo en dichos territorios. “Queremos aportar con el desarrollo del turismo en el país. Y aunque todavía no nos planteamos enfocarnos en ese segmento, creemos que nuestros proyectos en esas zonas también podrían ser un polo de desarrollo”, afirmó.



Mientras llevan a cabo esos planes, el presidente de Bluedoors, asegura que continuará invirtiendo en mejorar la calidad y el acceso a la tecnología en todos sus hoteles. “Creemos que es clave mantener al huésped conectado. Y eso nos ha funcionado bien para continuar atrayendo millennials”, puntualizó.