Una de las marcas ícono de Alemania en el mercado Premium, no descarta tener en su lista de proveedores empresas colombianas, más ahora que abrirán planta en México. Antonio Antela, CEO de BMW Latam, se refirió a las expectativas de la compañía en la región, durante su visita al país a propósito del Salón Internacional del Automóvil de Corferias, que va hasta el próximo domingo.



¿Cuál es la importancia del mercado Latinoamericano para el BMW Group?

Para BMW Group el continente americano representa uno de los mercados más fuertes para la compañía. Esta región en conjunto logró colocar un total de 372.854 unidades BMW y MINI de enero a octubre de 2016; esto habla de un claro desarrollo en la región si consideramos que a nivel mundial, el Grupo vendió 1.942.642 vehículos en ese mismo periodo. Los resultados positivos de las operaciones en esta zona, han permitido que la empresa bávara centralice las estrategias y unifique los planes para México, Latinoamérica y El Caribe, con el pensamiento de éxito a largo plazo y con la plena capacidad de cambio, característicos de BMW Group.



¿En qué va a cambiar la relación de BMW con Latinoamérica, una vez produzca la planta en San Luis Potosí?



La decisión de BMW Group de establecer una planta de producción en México, responde a la estrategia de impulsar el crecimiento del continente americano y colocarlo a un nivel importante en el ámbito mundial. No solo por la inversión de mil millones de dólares que representa, sino porque en ese sitio se manufacturará el modelo más exitoso en ventas de la compañía, el BMW Serie 3, que desde hace más de 40 años, es símbolo y estandarte de la marca, así como un referente en dinamismo, eficiencia y diseño.



¿Existe alguna posibilidad para que los autopartistas colombianos puedan hacer parte de la cadena de producción de la planta de San Luis Potosí?



BMW Group cuenta desde 2008 con la Oficina Regional de Compras para América (International Purchasing Office, IPO Americas). Su principal labor ha sido impulsar a proveedores de autopartes de la región a que participen en los procesos de licitación de productos para la compañía. Desde entonces se han establecido alianzas con proveedores en todo el continente que abastecen piezas de alta calidad a distintas plantas del Grupo.



¿Cuál es la importancia de Colombia para BMW Group?



BMW Group demuestra un fuerte compromiso en todos los países donde tiene presencia, es por esto que la compañía desarrolla actividades para el fortalecimiento de las marcas, incluyendo la ampliación y remodelación en los distribuidores, además de brindar al consumidor colombiano, el amplio abanico de productos, que va desde los modelos top sellers, hasta los súper deportivos e híbridos conectables, con el fin de satisfacer las necesidades y gustos de los clientes más exigentes. Esto permitió que la compañía a nivel local, entregara alrededor de 1.923 unidades de las marcas BMW y MINI en el último ejercicio trimestral que corresponde al mes de septiembre.



Autogermana ha sido el importador del BMW Group en Colombia desde 1982, pero tanto Mercedes-Benz como Audi operan con oficinas filiales. ¿Cuáles condiciones desembocarían en el cambio de importador a filial?



La estrategia de BMW en Colombia ha sido, desde finales de los años 60, operar a través de un importador local; en este caso y desde 1982, es Autogermana, empresa local de quien nos sentimos orgullosos de que sea nuestro representante en el país.



Hasta hace dos años BMW era el líder del segmento Premium en Colombia. ¿Cómo se explica la pérdida del liderazgo y existe alguna estrategia para recuperarlo?



Los resultados en Colombia dependen de los ciclos del mercado, de la vida comercial de los productos y del mismo análisis de proyección de la sostenibilidad del negocio. Por otro lado, el impacto de la economía global afecta a todos los mercados y Colombia no es la excepción. En Colombia contamos con el socio comercial adecuado con el que garantizamos una estrategia clara de producto y de relacionamiento con los clientes, con quienes buscamos cada día su total satisfacción. Lo anterior nos permite fortalecer la posición de la marca en el mercadeo y asegurar su sostenibilidad a largo plazo.



¿Habría la posibilidad de instalar una planta ensambladora de motos en Colombia?



La nueva planta de BMW Motorrad en Brasil está destinada para satisfacer únicamente las necesidades de abastecimiento local. Efectivamente el mercado de motocicletas de BMW en Colombia es muy fuerte, en el ejercicio del tercer trimestre de 2016, se reportaron un total de 755 unidades BMW Motorrad, entregadas a clientes colombianos durante estos primeros nueve meses, lo cual representa un incremento del 9,1% comparado con el año anterior; BMW Group seguirá centralizando la producción de motocicletas en Alemania, para satisfacer al resto de los mercados a nivel mundial, incluyendo Latinoamérica.



¿Qué viene de nuevo para la marca?, ¿El importador recibe algún apoyo de fábrica?



Para BMW Group, la satisfacción del cliente es uno de los objetivos principales a nivel mundial. Con el objetivo de brindar una atención Premium, no solo para los próximos clientes, sino para el servicio de postventa, el importador sigue con la estrategia de renovación para cumplir con las necesidades que el mercado colombiano demanda. La renovación y evolución continua de la empresa siguen el principio de diseñar el futuro para mantener el liderazgo que se ha alcanzado en los primeros 100 años de BMW Group.