Bogotá, tras las buenas prácticas para gestionar más emprendimientos

La semana pasada terminó la visita que hizo a Bogotá el holandés Erick van den Bosch. Vino a conocer de primera mano cómo operan las orquestas sinfónicas no estatales y a presentar algunas recomendaciones para que crezcan, sean autosostenibles y prosperen.



El experto en mercadeo estudia el modelo de relaciones públicas y ‘fundraising’ (recaudación de fondos y donaciones) de la Royal Concertgebouw Orchestra de Amsterdam.



Terminado su contacto con los grupos artísticos, Erick van den Bosch explicó que las orquestas deben tener conciencia sobre la necesidad de ganar fortalezas orientadas al negocio, con énfasis en la parte comercial. En este objetivo la identificación de aliados y de patrocinios es clave, anotó.



“He visto que los grupos están dispuestos a escuchar y a interactuar con todo el compromiso. Es importante que trabajen para orientar y conseguir sus propios recursos según las características de cada grupo”, dijo.



Desarrollar un modelo de gestión para orquestas sinfónicas no estatales, es parte del “Programa de buenas prácticas: Bogotá Aprende”, que promueve la Alcaldía Mayor, desde su Secretaría General con la Dirección Distrital de Relaciones Internacionales.



El concepto de buenas prácticas internacionales es un método para gestionar y recibir conocimiento de experiencias exitosas. Parte de la tarea consiste en saber qué caso internacional se puede tener en cuenta para aterrizarlo a la realidad local.



Con esa premisa, la administración fijó para en el Plan Distrital de Desarrollo 20 buenas prácticas que permitan dar solución a necesidades puntuales.



Al respecto, Raúl Buitrago Arias, secretario general de la Alcaldía Mayor, explicó que “el programa es ambicioso en la medida que la Administración adoptará mejores prácticas para desarrollar su actividad en varios frentes con beneficio para la ciudad”.



En el caso de las orquestas, está detectado un elevado número de egresados de facultades de Música que no encuentran opciones profesionales.



Además, se concluye que una ciudad con 9 millones de habitantes y una clase media en crecimiento es un mercado potencial para este tipo de espectáculos. Así, el reto es que las orquestas no estatales generen sus propios recursos.



LO HEcHO Y LO PENDIENTE

El año pasado la administración distrital avanzó en dos buenas prácticas relacionadas con las mujeres y sus derechos y con festivales de teatro Para este año, la meta es cubrir seis. Además de la de las orquestas, está la de “edificaciones pensadas para una ciudad en bici”. Para esto vino el arquitecto Steven Fleming en junio pasado.



Una de las tareas de las buenas prácticas está enfocada al diseño el centro de la bici, pionero en Latinoamérica. Allí hay una tarea sobre la formación de mecánicos de bicicletas, en alianza con el Sena, según los resultados de una misión de expertos a Alemania y Dinamarca.



De otro lado, están los modelos de reconversión productiva en Usme, la cual que parte de cultivos de espárragos y arándanos.



En igual sentido, está pendiente una transferencia de conocimiento de los bomberos de Nueva York, hábiles para rescates en alturas y profundidades, actividades en las que deberán ganar destreza quienes se dedican a esta labor en Bogotá.



En el tema del Metro también se aspira a lograr una buena práctica en torno a los modelos de captura de valor publico. Eso tiene que ver con el desarrollo ordenado en los lugares por donde va a pasar el sistema masivo.



