El café robusta seduce a los productores colombianos

La producción de café en Colombia alcanzó una ‘meseta’ y será necesario sembrar nuevas variedades para reforzar la producción de arábica.



Roberto Vélez, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros le dijo a Portafolio que “se trata de estudiar las condiciones de cómo sería el desarrollo agronómico de los robustas en Colombia. Esa es una especie distinta, que se reproduce de una manera diferente, con una arquitectura del árbol que es nueva para nosotros. La idea es trabajar un experimento para ver cómo se comportaría y que adaptaciones habría que hacerle”.



Además, agregó que “cualquier cosa que se haga con esta variedad es para una zona distinta de la Andina, pues esta se produce en zonas de baja altitud, y no será la Federación Nacional de Cafeteros la que promoverá su cultivo”.



El estudio de esta posibilidad nace de la creciente demanda de mercados emergentes, que ha llevado a que Colombia estudie los granos de robusta, en tanto se estanca la producción de su variedad tradicional arábica.



Representantes de la industria local han viajado a regiones brasileñas productoras de robusta, en Espirito Santo y Bahía, para entender mejor cómo se cultivan los granos de sabor amargo, usados en el café instantáneo, agregó Velez.



Es importante destacar que la demanda de los mercados emergentes hizo que el consumo de esta variedad creciera 3 por ciento anual en las cinco temporadas previas al periodo 2015-2016, una tasa más alta que el 1 por ciento correspondiente a arábica,

según datos de Rabobank International, cuyas estimaciones señalan que la tendencia se revertirá este año. Los fabricantes de café también han aumentado la cantidad de robusta en sus mezclas en los últimos 20 años y los consumidores se han acostumbrado al gusto, destacó Vélez. “Robusta es cada vez más popular”, agregó el dirigente gremial.



El panorama global indica que la producción del gigante suramericano, además de las expectativas de una cosecha menor en Vietnam, hicieron que los precios se recuperaran 49 por ciento en Londres, durante los últimos 12 meses.



El panorama macro, por otro lado, deja entrever que la producción, que viene recuperándose tras la afectación de la roya al cultivo del periodo 2008-2009, ahora se ha estancado, en tanto se espera que la producción alcance este año entre 14,2 millones y 14,5 millones de sacos, concluyó Roberto Velez.



EL GREMIO ACOGE EL CONSEJO DE LA MISIÓN CAFETERA



Una de las más fuertes controversias entre el gremio cafetero y la, en su momento llamada Misión del Café, tuvo que ver con la posición de esta última de recomendar la siembra de café robusta en Colombia.



En ese entonces, año 2014, las discusiones fueron álgidas por la negativa del gremio y la recomendación de la Misión.



Ahora, al parecer, esta será tenida en cuenta.



En su momento, en entrevista con Portafolio, Juan José Echavarría, director de la Misión, indicó que el país va a seguir produciendo arábicas, pero también lo puede hacer con robustas, como en Vietnam, Perú y otros países.



“Lo que no hay que hacer es prohibir que produzcamos robustas, sino incentivarlo como cualquier actividad productiva, para ver si los empresarios pueden desarrollar proyectos rentables como los de la palma”, dijo.



El gerente de la Federación en ese momento, Luis Genaro Muñoz, defendió los cultivos de café arábica, llegando, incluso, a tener muy fuertes discusiones con Echavarría por este tema. Muñoz, nunca dio su brazo a torcer.



Redacción Portafolio

Con agencias*