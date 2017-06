Carros híbridos y eléctricos, la apuesta de BMW para Medellín

Para finales del 2017, Medellín tendrá 35 ‘electrolineras’ (puntos de carga para carros eléctricos) en distintos espacios públicos de la ciudad, dando así un espaldarazo a la propuesta no combustible fósil de Autogermana, que lanzó los modelos i3 y X5 para la capital antioqueña.



(Lea: Los autos híbridos aún no arrancan en Colombia)



Se trata de dos carros amigables con el medioambiente, uno eléctrico y otro híbrido, que fueron lanzados al mercado ‘paisa’ luego de tres años de que Bogotá se consolidara como la primera plaza de Autogermana y cuya recepción le dio un buen panorama a la marca para ampliar su mercado en el país.



(Lea: Ya puede importar vehículos eléctricos e híbridos sin arancel ni IVA)



Daniel Galindo, gerente de marca de BMW, aseguró que “esto nos ha generado una inversión importante, con el fin de convertirnos en la primera marca en introducir la movilidad eléctrica para el segmento premium en Colombia”. Igualmente, el directivo agregó que ya han comercializado 70 carros de este tipo en el país –entre eléctricos e híbridos–, desde el lanzamiento en la capital que hicieron hace tres años.



(Lea: Carros híbridos comienzan a 'botar corriente' en Colombia; estos vehículos ahorran más de 300 galones al año)



La cifra es representativa, si se tiene en cuenta que sus costos están destinados a un público de mayor poder adquisitivo, “por lo cual también tenemos muy identificado cuál es nuestro target, aspecto que nos ha llevado a contar con una meta de 100 vehículos vendidos para cuando culmine este año”, indicó Galindo.



La apuesta de la marca no termina allí y también está en la mente de BMW extender la comercialización de estos vehículos a todo el territorio nacional, para lo cual ya están haciendo estudios de mercado e infraestructura, debido a que uno de los principales frenos para el avance de estos proyectos tiene que ver con el déficit de las ciudades para cargar los automóviles.



ESPALDARAZO 'PAISA'



Por este motivo, la Alcaldía de Medellín aprovechó el lanzamiento de los vehículos, para darle un espaldarazo a la propuesta de Autogermana. Federico Gutiérrez, alcalde la capital antioqueña, afirmó que “este tipo de propuestas se conectan con la agenda de la ciudad, pues queremos que Medellín se consolide como piloto y líder en movilidad eléctrica de la región. Todos los esfuerzos que tengamos que hacer, los haremos”.



De esta forma, Gutiérrez confirmó que este año la ciudad tendrá habilitados 35 puntos de recarga, de los cuales cinco serán de carga rápida (es decir, en unos 45 minutos se puede cargar el 100% de la batería) y los demás de carga lenta. Principalmente, esta infraestructura estará ubicada en cercanías a los aeropuertos (tanto de Medellín como de Rionegro), centros comerciales y parques de la ciudad.



Sumado a lo anterior, el Alcalde también le hizo un llamado a todas las empresas del sector para que sigan la línea de BMW, en el sentido de aumentar el mercado de vehículos eléctricos, en principio, en la ciudad, pero también en todo el país.



El espaldarazo institucional responde a los problemas que la ciudad viene presentando en la calidad del aire desde hace unos meses, pero también a la idea de Gutiérrez de involucrar al sector público en este iniciativa de movilidad sostenible, en la cual se incluyen proyectos como el tranvía de Ayacucho (ya en funcionamiento) y el de la avenida 80, el cual tendría lista su estructuración para antes de que el Alcalde termine su mandato en el 2019.



De esta forma, para el lustro 2020 - 2025, la ciudad haría su transición de transporte público eléctrico, toda vez que también se reemplazarían los buses a gas que actualmente operan en el Metroplus por vehículos eléctricos, y no se descarta la idea de que los buses que no estén en el sistema den, además, el paso al no combustible. Todo en este lapso.



De igual forma, esta visión coincide con la de Autogermana para Colombia, si se tiene en cuenta que para la importadora nacional de BMW es que, para el 2025, la proporción sea similar entre carros a combustible y los que operan a electricidad.



Sin embargo, “no es descabellado pensar en que esto se puede dar más rápido y Colombia ya se está preparando ‘con toda’ para dar este salto. De allí que este respaldo de la Alcaldía sea de tanta importancia”, concluyó el gerente de marca de BMW.



Sebastián Londoño V.

seblon@eltiempo.com