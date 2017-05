Cartera de Bancolombia superó los $152 billones

Archivo particular

Aun en medio de un escenario en el que el crecimiento económico fue de 1,1%, Bancolombia no sintió tan fuerte el impacto de la coyuntura.



Aunque la cartera mantuvo la desaceleración, los principales indicadores del grupo mostraron crecimientos, y la expectativa es que en el transcurso del año mejoren las condiciones.



“Aunque el resultado de la economía colombiana fue mediocre, la realidad es que no era inesperado, pues reflejó medidas que se adoptaron y que eran necesarias como la reforma tributaria. De todas maneras, esperamos una consolidación hacia un mejor crecimiento, que permita que el PIB llegue a crecer 2% este año”, explicó Juan Carlos Mora Uribe, presidente del Grupo Bancolombia.



Justamente ayer, la entidad financiera reportó sus resultados consolidados del primer trimestre, que incluyen utilidades netas de 609.000 millones de pesos, 53 % más que hace un año.



El directivo explicó que el crecimiento fue atípico, y está relacionado principalmente con una disminución en el monto que tuvieron que pagar en impuestos este año comparado con el primer trimestre del 2016.



Entre tanto, los ingresos netos por intereses aumentaron 14 % anual, al sumar 2,6 billones de pesos, mientras que los que corresponden a comisiones y otros servicios subieron 10% a 625.000 millones de pesos, principalmente por el aumento en las transacciones con sus distintos productos.



Mientras tanto, la cartera de créditos de Bancolombia (tanto la operación local como la de Centroamérica), cerró marzo en 152,3 billones de pesos, que muestran un aumento anual de 5,2 %.



Del monto total, la cuarta parte corresponde a sus operaciones en Panamá (Banistmo), Guatemala, (BAM) y El Salvador (Banagrícola), pues a pesar de que en esa región el entorno económico también es retador, la cartera está en niveles controlados y la rentabilidad está en línea con lo planeado, dijo Mora.



Según la entidad, el aumento del saldo en pesos fue de 10,4 %, mientras que la cartera en dólares (que incluye la operación fuera de Colombia y algunos préstamos locales denominados en esa moneda) fue de 0,9%.



El presidente de la entidad financiera destacó que a pesar de la coyuntura, en Colombia la cartera de consumo aumentó 25%, y la comercial 8,7%.



Y aunque en términos generales el sistema financiero colombiano ha percibido un incremento superior al 20% en la morosidad, el directivo señala que en el caso de Bancolombia también se ha dado un aumento, pero está dentro de lo previsto en medio de un entorno económico menos activo.



La cartera vencida a 30 días representa el 4,1% del total, pero las provisiones representan más del 106%. Mientras tanto, el saldo a 90 días está en 2,38%.



De todas maneras, las expectativas para este año se mantienen, y Bancolombia espera que el saldo de cartera total del grupo aumente entre 6 y 8 %.



Según Mora Uribe, si bien en el arranque del año se materializaron las medidas como el ajuste tributario que golpearon el consumo y la inversión, ya se ven algunas señales de que las tendencias empezarán a cambiar y, específicamente sobre el crédito, se sentirá la reducción de la tasa de interés del Banco de la República.



De todas maneras, “vamos a seguir en la línea que traemos de hacer análisis juiciosos, no hay políticas de restricción para prestar, sino que estudiamos los riesgos y la idea es seguir aportando a los sectores en la medida en que vayan creciendo”, puntualizó Mora Uribe.