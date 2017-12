Una jugada sofisticada

El segmento de artículos y accesorios de lujo sigue consolidándose en el país, y grandes marcas le apuestan al sector al renovar sus boutiques y reforzar sus redes de distribución, como lo revela Christophe Massoni, presidente de Cartier Latinoamérica y el Caribe, quien confirma que esa casa continuará con sus inversiones en Colombia.

Hace seis años, en plena zona rosa de Bogotá, una nueva y elegante boutique diseñada por el arquitecto Bruno Moinard sorprendió al sector de los artículos de lujo del país. Era la remozada tienda de la afamada casa Cartier en Colombia –inaugurada en 1996, pero restaurada en el 2011–, que se convirtió en noticia de primera plana en revistas de moda, y también de las de negocios: ese mismo diseñador era responsable de la renovación de las emblemáticas boutiques de Cartier en París, Tokio, Abu Dabi y Nueva York, pero era la prueba de carne y hueso –y dólares– de que la capital colombiana entraba en las grandes ligas del segmento de la sofisticación.



La nueva boutique de Cartier, bautizada como la Maison, medía ahora 120 metros cuadrados, con espacios de estilo francés de la línea aristocrática que albergaban salas de joyería, relojería, accesorios, zona VIP de atención privada.



Una investigación de CPP Luxury Industry Management Consultants Ltd. estimaba el valor del sector de la moda de lujo en el país en 250 millones de dólares en el 2014, con un potencial de al menos 400 millones de dólares. Según el informe ‘El negocio del lujo en Colombia 2012-2014’ de esta consultora, este mercado creció 12,3 por ciento hasta alcanzar 1,56 billones de pesos en el 2013. El estudio revela que los relojes representaban el renglón más desarrollado en el segmento de lujo de Colombia.



Hoy, la desaceleración de la economía puede haber afectado este mercado, pero no la fe en el futuro del país. Christophe Massoni confiesa que la revaluación del dólar incidió en las ventas de la marca, pero también confía en una pronta recuperación del sector.



¿Cuáles son las proyecciones de Cartier en Colombia?



Nuestras proyecciones en el país son sumamente positivas. Si bien es cierto que hemos tenido algunas dificultades después de la devaluación del peso, contamos con una red de distribución muy concentrada y exclusiva que nos permite tener la certeza del potencial de crecimiento del mercado colombiano. Tenemos buenas expectativas para el desarrollo de la marca a nivel local. De hecho, el pasado 14 de septiembre la Maison celebró en Bogotá el lanzamiento de nuestra última propuesta femenina, el reloj Panthère de Cartier. Celebrar el lanzamiento del año a nivel local en el mercado nacional es muestra de que Cartier sigue apostando por Colombia.



¿Qué planes tienela marca hacia el futuro?



Uno de nuestros objetivos principales es seguir aumentando la experiencia de nuestros clientes, lo cual no solo implica un excelente servicio en el punto de venta, sino también ofrecer experiencias inolvidables fuera de las tiendas. En los últimos años hemos hecho un esfuerzo en renovar nuestros puntos de venta, de forma que tengamos espacios personalizados en todos nuestros distribuidores de relojes. Nuestra Maison sigue en crecimiento y expansión no solo a nivel local, sino mundial.



¿Cómo se ha consolidado Cartier en Colombia?



La primera boutique Cartier abrió sus puertas en Bogotá el primero de enero de 1996. Contamos con casi 22 años de presencia en el mercado colombiano. En esa boutique manejamos toda la gama de productos Cartier, que incluye relojería, joyería, accesorios y perfumería. Además, tenemos distribución de nuestras líneas de relojes en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Villavicencio.



¿Cómo está el mercado de lujo en Colombia?



El país ha crecido de manera constante y se está convirtiendo rápidamente en una de las principales economías emergentes del globo. No solo se ha posicionado internacionalmente en el mundo de la moda, con eventos reconocidos como Colombiamoda, sino en el del arte, con la Feria Internacional de Arte de Bogotá. Nos emociona estar presentes en un mercado innovador que, con una visión al futuro, apuesta por seguir ofreciendo experiencias atractivas internacionalmente.



¿Qué planes de inversión tiene?



El mercado colombiano es de suma importancia para nosotros. Por ello contamos con la presencia de una boutique en Bogotá, además de la distribución de relojes en todo el país. Con nuestra presencia en Colombia seguimos apostando por el crecimiento y desarrollo del país. Recientemente renovamos el concepto de nuestra boutique en Bogotá, y estamos haciendo muchas actividades con nuestros socios, ya sea con la boutique o con nuestros distribuidores. Adicionalmente, seguimos invirtiendo en medios digitales e impresos en el país. Con proyecciones de crecimiento, estamos seguros de que la inversión continuará en los próximos años.