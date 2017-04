Dentro de un mes, China daría aval a sus compras de carne

Colombia ya puede exportar carne bovina a 18 mercados, indicó en un informe el Ministerio de Agricultura.



A la lista se sumará China, pues en un mes el Gobierno de ese país entregará el resultado de la visita técnica que durante ocho días recorrió las zonas productoras, plantas de sacrificio, los laboratorios del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el puerto de embarque de Cartagena.



Los voceros de las autoridades sanitarias de esa potencia asiática reiteraron su interés, no solo por la carne de res y de cerdo, sino también por el aguacate de la variedad hass y los llamados cafés especiales.



“Estamos abriendo mercados y ahora el reto es para los ganaderos, quienes deberán aumentar los inventarios”, indicó el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri.



El funcionario recibió así con beneplácito el anuncio del director general del Buró de Veterinaria del Ministerio de Agricultura de la República Popular China, Wang Gongmin, quien confirmó que Colombia cumple con los seis requisitos exigidos por esa nación para la exportación de carne bovina, y con los establecidos por la Organización Mundial de Epizootias (OIE) para el comercio internacional de este producto.



“Esta es una excelente noticia para la diversificación de las exportaciones de los productos agropecuarios, que ya empiezan a mostrar crecimientos importantes. Estamos abriendo mercados y ahora el reto es para los ganaderos, que deberán aumentar los inventarios.



Añadió que si se logra la apertura del mercado chino para la carne colombiana, los 23 millones de cabezas que tiene el hato ganadero nacional no alcanzarían ni para alimentar a la población de Pekín”.



Demanda gigantesca



Las importaciones de carne bovina de China son de 2,3 millones de toneladas anuales, lo que representa el 20 por ciento del total de las compras externas de proteína animal, y su consumo per cápita de carne bovina de 5,5 kilos.



China tiene un inventario de 500 millones de bovinos, 17 billones de aves y 5,4 billones de cerdos.

​

Ahora, dentro de los requisitos evaluados por el Buró de Veterinaria de China en Colombia están la situación de los criaderos de carne, el proceso de vacunación contra la fiebre aftosa, el control sanitario a los animales en las fincas, así como los programas de sanidad animal, la movilización de animales, el proceso de sacrificio y la producción de las vacunas en el territorio nacional.



Las plantas de sacrificio autorizadas por el Invima para exportación de carne bovina son: Frigorífico Río frío y el Frigorífico Vijagual, en Santander; Frigorífico Camaguey, en Atlántico; Frigocolanta, en Antioquia; Frigosinú en Córdoba; Red Cárnica en Córdoba; Friogán, planta de La Dorada, en Caldas, y planta Corozal en Sucre.



Así las cosas, para mediados de mayo el Gobierno chino entregaría el permiso para que Colombia inicie las exportaciones hacia allí.



Vale la pena señalar que Colombia mantiene los mismos protocolos de negociación con otros mercados en busca de admisibilidad del producto. Entre otros se cuentan México y los países del bloque Caricom, otros caribeños, así como del Medio Oriente y del sureste asiático.



La agenda comercial



Al cierre del 2016 Colombia había alcanzado el 87,5 por ciento de la meta de admisibilidad de productos agropecuarios a los mercados internacionales.

Según el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, son un total de 2.803 productos colombianos los que pueden llegar a 83 países.



A finales del año pasado se logró la apertura del mercado vietnamita para la carne colombiana.