Cierran 439 sitios turísticos por incumplir normas

Como resultado de la lucha que está librando el Gobierno para combatir la informalidad en el sector turístico, a corte de 31 de mayo de este año, ya van más de 439 establecimientos de ese segmento clausurados por las autoridades.



Además, de los 6.679 lugares que hasta la fecha ha visitado el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la entidad también abrió 1.294 investigaciones preliminares a otros sitios por operar sin el Registro Nacional de Turismo (RNT).



De estos, 417 son alojamientos, 13 agencias de viajes, 6 restaurantes y 3 empresas de alquiler de vehículos.



Además, a 328 administradores de propiedad horizontal se les solicitó acogerse a las normas; y se reportaron 236 informes a otras entidades. Y como otra medida, a 209 se les ha hecho comparendo educativo.



Las brigadas por la legalidad se han hecho en 49 municipios de los 32 departamentos del país, con apoyo de 51 Unidades de Policía Nacional de Turismo.



La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, indicó que este es el resultado de las 6.679 visitas y 51 operativos que se han realizado entre 2016 y los meses de abril y mayo de 2017 del presente año.



“Los prestadores que aún no actualizan su Registro Nacional de Turismo, RNT, podrán ser objeto de las sanciones que ordena la ley, las cuales deben hacer cumplir los alcaldes y la Procuraduría vigilará de que así se haga”, indicó la Ministra Lacouture.



Y es que la falta de formalidad en el sector turístico es una de las más visibles. De hecho, según las cifras más recientes del Centro Turístico de Pensamiento de la Asociación Hotelera Colombiana (Cotelco) y Unicafam, el 72% del sector hotelero está en la informalidad laboral.



En ese mismo informe, se dice que los departamentos con el índice más alto en dicha categoría son Chocó, La Guajira y Tolima.



LAS ESTRATEGIAS PARA COMBATIRLO



El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo junto con las autoridades de la materia, adelantan una campaña que busca sensibilizar y concientizar a turistas y empresarios en el sentido de hacer las cosas ‘A lo bien’, que destaca la importancia de la seguridad de tomar servicios turísticos debidamente inscritos en el RNT.



Además de ello, el Gobierno ha dispuesto incentivos para que los prestadores de estos servicios se formalicen y puedan acceder a beneficios como el acceso a recursos del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), créditos de Findeter, líneas de crédito de Bancóldex, programas de ProColombia y el PTP y convocatorias de INNpulsa.



Mientras tanto, las sanciones administrativas legalmente establecidas que se han impuesto a quienes no se encuentran inscritos en el RNT van de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.