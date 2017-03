Claves para crecer a nivel empresarial

El mercado actual se encuentra en constante cambio. Clientes hiperconectados y microsegmentados, métodos de producción globalizados que se renuevan constantemente, productos que irrumpen en el mercado con soluciones impensadas. Hacer crecer una empresa hoy en día parece ser una tarea imposible con las herramientas de hace 10 años.



Así se trate de una nueva empresa que aún no despega o de una gran empresa que necesita impulsar sus ventas, es importante tener en cuenta las nuevas necesidades del mundo empresarial para así estar a la vanguardia del mercado.



Modernizar su empresa implica tener en cuenta el punta a punta del proceso, desde la adquisición de nuevas maquinarias para la producción, hasta la optimización de los canales de ventas y de relacionamiento con el cliente. Analizar los procesos de producción y adaptarlos a las nuevas tendencias le permitirá ofrecer un mejor producto a su clientela.



Recuerde también que hoy en día sus clientes están conectados con otros clientes y con potenciales consumidores de su producto. Una mala experiencia puede impactar seriamente el negocio. De la misma manera, un cliente altamente satisfecho puede disparar la imagen de su empresa en sus redes sociales y lograr que otras personas conozcan sus productos. Por ello, modernizar la forma de abordaje de sus clientes y digitalizar las comunicaciones es también un punto clave para impulsar el crecimiento empresarial. Recuerde que para sobrevivir es necesario adaptarse al cambio en un mundo en constante movimiento.



Otro factor a tener en cuenta es el de la innovación. Las empresas pueden innovar en su proceso de producción, en el uso de insumos novedosos o en el mejoramiento de los procesos de gestión de recursos o canales de venta. Innovar es estar atento a las posibles soluciones novedosas que puedan mejorar alguno o varios procesos de una empresa, y su puesta en práctica. Esto quiere decir que no basta con pensar la solución, o tener una simple idea creativa: es necesario implementarla.



Otra manera de innovar es impulsando el desarrollo profesional de los empleados. El éxito de una empresa no depende solamente de sus dueños sino del funcionamiento orgánico de sus integrantes, y esto incluye potencializar sus capacidades profesionales al máximo. Permitirles dar lo mejor de sí y ofrecerles herramientas para potencializar aún más ese desempeño es un gana - gana para el empleado y para la compañía.



Invertir en el desarrollo profesional de los empleados es siempre una manera de mantener viva a su empresa. Existen portales en Internet que le facilitan la búsqueda y le permiten identificar los diplomados, cursos y especializaciones ideales para sus empleados. Incluso puede buscar la oferta académica virtual y ofrecer a sus empleados tomar las clases desde la oficina, lo cual permitirá el intercambio de conocimiento entre compañeros y enriquecerá la experiencia. Recuerde que invertir en el desarrollo profesional de los empleados es siempre una manera de mantener viva a su empresa.

