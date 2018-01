Clínica Sonrisa Italiana se crece

La clínica odontológica Sonrisa Italiana recientemente inauguró una sede en Barranquilla y su creador adelanta conversaciones en Chile, a donde también considera llevar sus técnicas dentales.



Los centros médicos de esta marca se especializan en usar la técnica de la Estratificación, la cual consiste en restaurar de forma individual cada uno de los dientes de los pacientes.



“Las personas quieren tener una sonrisa brillante y atractiva, pero en la mayoría de los casos la naturaleza no nos brinda esa oportunidad. Dada esta necesidad, en la odontología nació el denominado diseño de sonrisa”, explicó el director de las clínicas, Daniel Zabaleta.



Según lo indicó, la técnica se especializa en lograr sonrisas que no parecen que hayan tenido ningún tipo de procedimientos quirúrgicos.



Esta forma de restaurar la dentadura, Zabaleta la aprendió durante sus estudios en Italia, cuando conoció la técnica inventada por el italiano Lorenzo Vanini. La Estratificación, también conocida como sonrisa italiana, se realiza mediante la aplicación diferenciada de masas seleccionadas de dentina y esmalte con composites de última generación, que reproducen exactamente los rasgos específicos de los dientes de los pacientes.



“En Italia aprendí a interpretar los colores y la estructura de los dientes, para dejar a mis pacientes una sonrisa maravillosa”, comentó.



El especialista en odontología estética indicó, además, que implementar esta técnica en Colombia no fue nada fácil, pues existe la creencia popular de que todos los dientes tienen la misma tonalidad blanca, pero esto no es así. La estratificación, es una práctica que requiere más dedicación y tiempo que las empleadas en los diseños de sonrisa comunes, la cual da una naturalidad, belleza y brillo, rasgos que hacen diferentes las sonrisas de cada paciente.



Por sus manos han pasado cantantes, deportistas, actores, reinas de belleza y políticos, entre los que se encuentran Orlando Liñán, Aco Pérez, Wilfran Castillo e incluso el beisbolista profesional de las ligas mayores Henderson Álvarez.



El resultado de este diseño de sonrisa es tan bueno, que el 98% de los pacientes lo recomendarían, según datos de la misma marca.



En la clínica Sonrisa Italiana también son especialistas en ortodoncia, endodoncia, rehabilitación oral, cirugía maxilofacial y odontopediatría, entre otros.



Entre sus planes, Zabaleta aspira a materializar un proyecto de corte científico - investigativo con Colciencias, el cual está seguro podrá contribuir a la salud de muchos colombianos.