El país, a punto de llegar a 500 franquicias

Cada vez son mayores los inversionistas que tienen puesto el ojo en Colombia para hacer negocios con franquicias.



En el 2015 se contabilizaban 384 marcas operando bajo ese modelo. Esa cifra aumentó a 443 en el 2016 y el cálculo para este año es que al cierre del 2017 se lleguen a las 500, estima Luis Felipe Jaramillo, director de la Feria Internacional de negocios y franquicias.



En el sector de gastronomía está el mayor desarrollo de esta actividad, según los datos de Colfranquicias. En total, operan 158, de las cuales 94 son nacionales y otras 64 son extranjeras.



Paralelo al crecimiento de la oferta, también está el interés por la demanda.

“En los últimos 11 años hemos visto que la franquicia pasó de cerca de 3.000 establecimientos franquiciados a 10.900, mientras que el número de marcas saltó de 103 a 443”, comenta el alto directivo, al tiempo que subraya que el fenómeno está acompañado de un interés importante de pequeñas y medianas empresas.



A Colombia llegan franquicias, pero también nacen teniendo en cuenta que la mayoría en operación (56%) al cierre del 2016 eran nacionales, indica el directivo.



Dice que otro indicador sobre el desarrollo de estas fue la participación en la reciente feria Fanyf, especializada en el sector.



Se hicieron presentes 93 marcas, mientras que el año pasado acudieron 84. Además se registró un aumento de 16% en el número de visitantes, al superar los 5.700 señala Luis Felipe Jaramillo.



“Por las estimaciones preliminares, creemos que pudieron superarse los US$20 millones en las ventas de franquicias master territoriales (que le concede a una firma un territorio para que otorgue u opere los negocios) y de franquicias unitarias”, explicó.



Añade que si bien no creció mucho porque en el 2016 llegó a US$20 millones, los resultados de la feria son satisfactorios, dados el bajo ritmo de la economía y el consumo en el primer semestre del año.



A su juicio, la franquicia se comporta muy positivamente, no solamente en épocas de prosperidad, sino también en tiempos de desaceleración y de crisis, como se ha demostrado en momentos complejos para las economías de Estados Unidos y España.



Muchas de las personas que están sin empleo encuentran un proyecto de vida en estos negocios, que tienen un éxito probado y que dan la posibilidad de competir frente a otros, bien sea individuales o en redes.



En el caso de Colombia, por ejemplo, acogió a profesionales del sector de minería y de hidrocarburos, que estaban acostumbrados a recibir ingresos altos.



Como un hecho particular, Jaramillo dice que en los últimos 10 años es notoria la presencia de venezolanos que han adquirido franquicias gracias a que con bajos capitales acceden a una actividad laboral y adquieren visa de inversionistas.



El aumento de centros comerciales que dan el espacio para que las marcas reconocidas y en desarrollo estén cerca de los consumidores es otro favor que motiva la actividad.



Varias empresas han expresado el interés por expandirse por esta vía. El Grupo Éxito está en el desarrollo de este tipo de negocio para su marca Surtimax, en tanto que McDonald’s anunció un programa de subfranquicias para Colombia.



Globalmente, la popular marca de comida tiene 36.000 restaurantes, de los cuales el 80% son franquiciados.



Arcos Dorados, la franquicia matriz más grande del mundo operadora de la cadena expresó su intención de ampliar así su operación en regiones como la costa Caribe, el Eje Cafetero y el centro y oriente del país.



Para la compañía, “la clave del éxito está en la selección del franquiciado, ya que los operadores deben residir en las proximidades del restaurante, tener total disponibilidad para la operación del negocio y aprobar un entrenamiento de 36 semanas”.



En Colombia, la inversión en una franquicia de McDonald’s contempla el pago de un fee de US$45.000 y una inversión que va desde los US$500.000, dependiendo del tipo de restaurante.



MICROFRANQUICIAS, UN NEGOCIO QUE VA EN CRECIMIENTO



Café Arangos, Scatola Di Pasta, Picaditas, Cosette Costura Express, Saviv Publicidad,

Pinturas Ecolor, Mandar y Servir, Caseros a su Gusto y Bendito Arroz, son algunas de las microfranquicias que promueven Propaís y el BID-FOMIN.



Este modelo de negocio opera desde el 2015 y a la fecha cuenta con 41 firmas seleccionadas, en proceso de convertirse en franquiciantes. Del total, 6 ya vendieron franquicias.



“Buscamos brindarles a las empresas acompañamiento en ese proceso de expansión mediante un modelo ya probado, mientras que con los emprendedores interesados en adquirirlas, el trabajo se basa en potenciar sus cualidades empresariales y gerenciales, y en brindarles la opción de adquirir la franquicia de un negocio exitoso a bajo costo”, asegura María Lucía Castrillón Simmonds, gerente de Propaís.



Una de las experiencias del programa la da a conocer el empresario Luis Felipe Giraldo, de Alitas Colombianas. Dice que abrió los primeros cuatro puntos como propios y al cierre del 2016 decidió incursionar en el modelo, con la asesoría del programa oficial.

Ofrece franquicias en centros comerciales por $60 millones, mientras que tiene también disponible un formato de restaurante más grande por $240 millones. Tiene cuatro locales y espera cerrar el año con 14.



La marca familiar Café Arangos, de Antioquia, creada en 1999, también se suma al programa. El empresario Juan Arango dice que posee dos tiendas propias en Medellín. Además, dos franquicias en operación, uno en el Jumbo Rionegro (desde Semana Santa) y otro en La Ceja (oriente antioqueño). Su meta es abrir tres más este año en Antioquia, costa Atlántica y Bogotá. Y en el 2018 otras cinco.



