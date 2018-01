Colombia, elegido para piloto de tiendas propias de Acer

La estrategia de la multinacional Acer en Colombia para el año que comienza es abrir tiendas propias, dentro de un plan piloto de la marca para Latinoamérica.



(Lea: Un computador, una buena opción de regalo)

Así lo anuncia Silvio García, gerente de la compañía en el país tras explicar que el objetivo no es competir con las grandes cadenas que llegan al consumidor final, sino atender y cubrir el segmento que la empresa llama ‘canal’ y que corresponde a aquellos mayoristas que atienden segmentos empresariales y llegan a pequeños municipios.



(Lea: Los E-sports ¿Pueden ser un deporte importante los videojuegos?)



“Vamos a empezar a abrir tiendas propias ubicadas, especialmente, en los centros de tecnología de las ciudades. La primera se abrió en diciembre pasado en el Centro de Alta Tecnología de Unilago, en Bogotá”, comentó el directivo.



“En esos establecimientos pretendemos mostrar nuevos productos, proyectores, monitores y artículos para gamers. Igualmente, queremos que estos espacios nos sirvan como show room”, agregó. La idea es seguir con aperturas en Cali, Medellín y Barranquilla. Posiblemente se instale otro punto en Bogotá, teniendo en cuenta que la ciudad tiene un amplio mercado.



Se montan en Colombia como un plan piloto en Latinoamérica y casi a nivel mundial porque hay muy pocas, dijo.



“No nos interesa estar en centros comerciales porque tenemos convenios con los retailers como Alkosto, Éxito, Jumbo, Panamericana, Olímpica. En total estas cadenas representan cerca del 90% de esta parte del negocio concretamente”, señaló. De todas maneras, García explica que el consumidor final puede visitarlos y encontrar un mayor portafolio de la marca, probablemente más completo porque las grandes cadenas de comercio trabajan según el segmento de clientes que atienden y no logran tener todo lo que Acer ofrece.



No descarta que con el paso del tiempo la marca diseñe un plan propio de financiación de sus equipos en sus tiendas propias.



“Queremos que en esa tienda el cliente del canal pueda ver todo lo que tenemos: los portátiles de consumo, los portátiles corporativos, toda la línea de gaming que es la nueva punta de lanza del negocio de tecnología” (ver recuadro), señaló.



Para el Gerente de Acer en Colombia, la casa matriz de la marca tiene en el país una atención especial y eso explica el plan de apertura de tiendas.



“Colombia es un mercado foco en crecimiento y es un termómetro de lo que sucede a nivel regional. Hoy es el mercado más competitivo, inclusive en precios. Es el cuarto negocio en Latinoaméríca: primero está Brasil. Siguen México y Chile.



De hecho, desde el año pasado empezó a tener una representación física dentro del país debido al crecimiento. Entre el negocio del retail y el que llama de canal tiene el 13% de participación.



En el primer negocio es la número tres en portátiles con 16,6% de participación de mercado, con un crecimiento sostenido de ventas de 15,6% durante casi todo el 2017 en unidades



Según Silvio García, ese resultado se ha dado gracias a un cambio estratégico dentro del core del negocio.



“La mayoría de las marcas se enfocaban en la venta de computadores de gama baja que representaba entre el 40 y 45 por ciento de la venta total de estos equipos. Desde hace cerca de un año y medio, nosotros redireccionamos el core del negocio y empezamos a traer procesadores de más alto valor agregado hacia el cliente con mejores procesadores, CPU y discos duros y mayores rendimientos. Eso generó una aumento en la facturación muy interesante”.



Así, en las principales cadenas de retail logró aumentos del 35%y hasta el 40% de dinero, vendiendo solamente un 10% más de unidades.



Además, los clientes vieron mejores resultados con el cambio en la estrategia, en un negocio que, en general, ha estado marcado por el decrecimiento en tres años consecutivos.



congom@portafolio.co