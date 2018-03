Colombia es el ‘Dorado’ para los negocios de descuentos

Los establecimientos de descuentos o de precios bajos han encontrado en Colombia un mercado perfecto para su desarrollo, pues en el país han presentado el mejor comportamiento en ventas de todo Latinoamérica.



Según las cifras del proveedor de investigación de mercado Euromonitor International, estos negocios han tenido un crecimiento en este rubro entre 2012 y 2017 de 457,9%, un dato que está muy por encima del promedio regional, el cual es de 44,6% en el mismo periodo.



Igualmente, Colombia está por delante de Argentina, cuyo avance en estos cinco años ha sido de 359,8%, o de República Dominicana, con un alza de 293,9% en ventas. Mercados comparables de la Alianza del Pacífico como Perú (24,8%), México (25,5%) o Chile (31,3%), registraron un dato menor.



Sin embargo, México es el líder indiscutible en cuanto al volumen de ventas en la región, pues durante el 2017 registró unas ventas totales por US$18.494 millones, una cifra mucho más elevada que los US$2.029,5 millones de Colombia, que le ubican en la tercera posición del listado tras Brasil.



“El explosivo crecimiento de los discounters en Colombia ha sido impulsado por consumidores que buscan precios más económicos y optimizar sus compras. La oferta limitada de productos, junto al menor gasto en diseño y número de empleados, han permitido a marcas como D1, ARA y Justo & Bueno, experimentar un continuo avance. Estas compañías han ayudado a crear una necesidad entre los consumidores”, afirma Paula Goñi, analista de investigación en Euromonitor International.



De igual forma, Luis Fernando Aguirre, director de la Cámara de Proveedores y Canales de Distribución de la Andi, considera que “definitivamente son exitosos y llegaron para quedarse. Su éxito está enmarcado en que cambiaron la ecuación calidad-precio, la cercanía, el limitado pero eficiente surtido y la eficiencia logística. Todo esto los hace muy productivos. Siguen teniendo como debilidad la baja presencia de marcas reconocidas, que son un ancla para el shopper”.



Pero no solo en ventas destaca Colombia en relación con las tiendas de descuentos. Al revisar los datos de Euromonitor International se puede ver un crecimiento similar en cuanto al número de establecimientos: este fue de 440,1% desde 2012, al pasar de un total de 294 ese año, a los 1.588 que existen hoy en día.



Asimismo, los cálculos indican que en Colombia hay una de estas tiendas por cada 30.897,7 personas.



En este sentido, en Latinoamérica solo México cuenta con un número mayor de estos negocios con 3.760, mientras que otras grandes economías como Brasil (1.222) o Argentina (929), no cuentan con una oferta tan amplia.



De hecho, en Latinoamérica se ha podido ver un recorte de 59,4% en el número total de estas tiendas, pues mientras que en 2012 los países de la región contaban con 21.366, en la actualidad han caído hasta 8.670.



Ante esto, surge la pregunta de ¿por qué el formato de los discounters ha tenido tanto éxito en Colombia y no se ha visto algo similar en otros países de la región?



“Uno de los factores que contesta esta pregunta es la mayor penetración de las marcas privadas en el país. Hemos podido observar que estas evolucionan desde un enfoque exclusivamente de precios bajos y un surtido muy básico, hacia productos más elaborados, de mayor calidad, con buenas etiquetas y empaques e incluso innovadores, lo que les permite competir directamente con marcas establecidas”, destaca Anissa Wolf, analista de investigación de la firma global.



INCREMENTO EN EL CONSUMO PER CÁPITA



Otro de los aspectos a destacar en cuanto al comportamiento de compra en las tiendas de descuento es que los colombianos cada vez gastan más en ellos.



Según las cifras, hace cinco años los consumidores nacionales gastaban, en promedio, US$7,8 en sus compras en estos establecimientos, mientras que en la actualidad, ese monto ascendió hasta los US$41,4.



Cabe destacar que el país registra una cifra inferior que otras economías de la región en este rubro. En este sentido, el promedio de Latinoamérica se encuentra en US$45,9, mientras que naciones como Chile (US$108), Costa Rica (US$256,1), México (US$149,7) o Guatemala (US$63,3) tienen medias más elevadas.



UN FUTURO PROMETEDOR



Aunque en los últimos años el avance ha sido muy pronunciado en el país, Euromonitor International espera que se mantenga, pues estima que el crecimiento hasta 2022 será de 89,5%, también el más elevado de la región, la cual avanzará un 13,1% en las ventas.



Así, los establecimientos del país llegarían a registrar transacciones por un valor estimado de US$3.846 millones, mientras que el número total de estos negocios llegará hasta los 4.252, es decir, un 167,8% más de los que existen en la actualidad. Con esto, para el 2022, la cifra de colombianos por cada establecimiento será de 11.974,9.



Rubén López Pérez