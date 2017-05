‘Colombia es un mercado atractivo para abrir franquicias’

El empresario Eymard Argüello, director general de Agua Inmaculada espera terminar el año, con 8.000 franquicias de sus locales dedicados a purificar y comercializar agua a precios bajos, en México, Centroamérica y Suramérica.



A Colombia, este modelo de negocio llegó en el 2015 y ya tiene ocho establecimientos.



¿En cuántos mercados está presente y cómo ha sido la expansión?



Estamos en 12 mercados de Centroamérica y Suramérica. Como en todo proceso de crecimiento y expansión ha sido difícil y un gran reto.



Se han asumido riesgos y se han superado obstáculos, en cuanto a temas de normas y legislación de franquicias. También en lo que tiene que ver con exportación a los diferentes países a los que hemos llegado,



En más de 10 años Agua Inmaculada ha crecido en ventas, en cobertura, en infraestructura, y recurso humano y tecnológico.



¿Cuál es el mapa de franquiciados y con cuántos aspiran a cerrar el año?



Hoy están instaladas más de 7.000 franquicias en México. Se han montado franquicias en Guatemala, Belice, Panamá, Honduras, República Dominicana, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Colombia y Brasil. Aspiramos a cerrar con más de 1.000 franquicias en este año, es decir, llegar a alcanzar 8.000 franquicias en el año 2017. Contamos con seis sucursales en México y franquicias maestras en Perú, Panamá, Colombia y Brasil.



¿Cómo está la marca en Colombia?



Actualmente, contamos con siete en el país. Tenemos cuatro en Bogotá, una en Cali, una en Villavicencio y una en Ciénaga (Magdalena). Estamos pendientes de oportunidades de crecimiento en ciudades como Cartagena, Barranquilla, Manizales y Cúcuta.



¿Qué facilidades le ofrecen a un empresario con pocos recursos interesado en una franquicia?



Un plan de financiamiento propio de Agua Inmaculada para que pueda adquirirla y buscamos alianzas gubernamentales con ese fin.



¿Cómo ve el país en el desarrollo de franquicias?



El mercado colombiano es una de las apuestas interesantes y atractivas para invertir y para que la población se pueda independizar económicamente. Colombia es un mercado de gran auge de franquicias extranjeras.



Según datos de la Asociación de Franquicias, en Colombia el 52% de la franquicias son de otros países y ayudan a la generación de empleos. México está entre los 4 países que tienen mayor participación en llevar las franquicias a Colombia.



Estos datos nos hablan que es un país con gran potencial y visión comercial para emprender e iniciar un negocio innovador.



Considerando estos puntos, veo al país como una excelente opción para desarrollar este tipo de negocio y un mercado alternativo de inversión para que los emprendedores pueda introducir la franquicia.



¿Cómo nace Agua Inmaculada?



Hace algunos años estaba en mi casa y busqué agua purificada para tomar. En el momento que me di cuenta que no la había y que fue una odisea conseguirla, vi una problemática y también una oportunidad de negocio.



Tomé la decisión de hacer un cambio, pues descubrí que las personas de todo nivel socio económico requieren de agua purificada. Por lo que me di a la tarea de emprender e iniciar este negocio para que buscara el beneficio de un gran sector de la población con un producto vital e indispensable en todos los hogares.



Y de aquí surgió la empresa Agua Inmaculada, la cual ofrece un servicio de plantas de tratamiento de purificación de agua a bajo costo. Ahora, familias, jóvenes o cualquier persona, puede ser dueña de una franquicia que le permita purificar agua y venderla a precios bajos. De esta forma generamos beneficios extraordinarios.



La supervivencia de un emprendimiento en es muy baja en el país ¿por qué cree que fracasa?



Considero que cualquier proyecto de emprendimiento fracasa por tres motivos principales: la falta de compromiso, dedicación y disciplina hacia el proyecto, el miedo a romper paradigmas, y la falta de personal y equipo de trabajo idóneo para emprender el proyecto.