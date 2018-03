‘Colombia es un mercado fuerte para nuestra empresa’

Desde 2006, OLX, una empresa dedicada a los clasificados en internet, se ha convertido en un modelo de negocio exitoso con presencia en más de 40 países. Así lo reveló, Ariel Meyer, gerente de mercados para Latinoamérica de OLX, quien destacó que en la plataforma cuentan con un número importante de colombianos.



“Colombia ha sido un caso de éxito que varias veces comentamos y compartimos en el resto de las regiones, puesto que en el transcurso de cuatro años, hemos podido posicionarnos en el liderazgo de clasificados, siendo el sitio número uno en el país”, anotó el directivo.



En ese lapso, sus fuertes han sido las ofertas de automóviles y bienes raíces, situación que se replica en diferentes lugares en donde tienen sus sedes, y que de hecho, será uno de sus objetivos a fortalecer durante este año para atraer más usuarios a su plataforma.



“La gran ventaja es que el comprador busca poder acceder a bienes o servicios de alta calidad pero a un precio más accesible. Consciente de que no es necesario comprar todo nuevo para poder tener productos que satisfagan sus necesidades. Esa es sin duda una oportunidad significativa para quienes buscan vender artículos que ya no utilizan”, agregó Meyer.



MÁS SEGURIDAD



Sin lugar a dudas una de las mayores preocupaciones para quienes realizan transacciones a través de internet es que su información sea mal utilizada y perjudique su información bancaria, no solo eso, poniendo en riesgo sus vidas. Para esto, OLX hace un fuerte monitoreo de las publicaciones falsas que muchas veces engañan a vendedores y compradores.



“Sabemos que la protección de datos es importante, por eso nos apoyamos bastante en nuestra comunidad, en donde la gente puede reportar anuncios que vea en la plataforma que consideren que no son reales. Nosotros actuamos con base en esa moderación que se genera entre los usuarios”, manifestó el directivo, recalcando que los anuncios falsos generan muchos fraudes anualmente en todo el mundo.



Sobre las proyecciones para este año, Meyer aseguró que el foco principal de OLX está en asegurase de que la experiencia en los territorios en donde ya están ubicados, día tras día sea superada y mejore constantemente para compradores y vendedores. En cuanto a expansión geográfica eso siempre se mantiene como una opción, porque la compañía tiene una proyección tanto de crecimiento orgánico como de adquisiciones.



Con respecto al mercado en el país, el directivo dijo que uno de los mayores retos es fortalecer el e-commerce, para que más usuarios realicen sus transacciones a través de este canal, que en los últimos años ha mejorado la dinámica para diferentes compañías y que ha facilitado los procesos para atraer potenciales compradores y vendedores a su portal.