‘En 2021 esperamos duplicar los turistas desde Colombia’

A los colombianos les gusta México. Esto, junto con aspectos como el incremento de las frecuencias de vuelos y las exenciones de visa por la Alianza del Pacífico, son la claves que llevan a pensar que, para el 2021, el número de colombianos que viajarán a este país se duplicarán respecto a los 390.000 actuales.



De acuerdo con Ómar Macedo, director para Colombia del Consejo de Promoción Turística de México, esta cifra crecerá hasta los 790.000 en los próximos años, manteniendo los crecimientos desde la firma de los acuerdos, que ha sido de 200%.



¿Qué tan importante es Colombia para el turismo de México?



Colombia es nuestro cuarto mercado más importante del mundo en envío de turistas vía aérea a México, estamos hablando de 390.000 turistas en 2016, un incremento de más de 7% respecto a 2015. Además, la demanda sigue creciendo, los colombianos quieren seguir viajando y existe la conectividad para ello, hay 15.000 sillas semanales en vuelos directos. Igualmente, el país es el tercero con mayor potencial para el crecimiento, solo por detrás de EE.UU. y Canadá.



¿A qué se debe este potencial?



La relación entre colombianos y mexicanos es muy buena. Por ejemplo, el intercambio comercial que tenemos es de más de US$5.000 millones y las dos sociedades somos muy parecidas. Esto se genera principalmente por la Alianza del Pacífico, la liberación de la visa ha hecho que este comportamiento detonara. Del 2012 al 2016, el incremento ha sido de 200%. Los colombianos, además, siempre han dicho que quieren visitar México, ver el sitio donde vacacionaba el chavo del ocho, la tienda de los tres potrillos, etc.



¿El resto de países de la Alianza del Pacífico tienen un comportamiento similar?



Se puede ver un comportamiento parecido en cuanto al crecimiento porcentual, pero no en volumen. Eso sí, entre Colombia, Chile y Perú llegan 870.000 pasajeros y en los tres estamos creciendo a doble dígito.



¿Qué evolución esperan para los próximos años?



Para el 2021 esperamos llegar a los 790.000 pasajeros, es decir, doblar la cifra actual. Para esto, hemos detectado que se están incrementando los vuelos, las frecuencias y líneas que viajan desde Colombia, y creemos que esta tendencia va a seguir. Por ejemplo, lo vemos con el vuelo de Viva Colombia de Medellín a Cancun que iniciaría en junio y esperemos que se concrete.



¿Hay espacio para nuevas frecuencias ‘low cost’?



Desde luego, sin ir más lejos vemos que después de la creación de Wingo, Copa quitó sus dos vuelos y los absorbe Wingo, lo que nos da oportunidad para mayor número de sillas en estos aviones a un precio más económico. Esta una gran alternativa para América Latina, y esperemos que por ejemplo, Viva Colombia vaya algún día a México. Además, hay algo importante, y es que el hecho de que pagues poco por el vuelo, no significa que se gaste poco en el destino. Los colombianos están gastando US$1.900 en sus viajes a México.



¿Cuáles son los principales destinos?



Obviamente se busca sol y playa, como es el caso de Cancún o Riviera Maya, pero hay que destacar que no se quedan en los hoteles, los colombianos quieren conocer México. Cuando van al DF, les encanta ver festivales, ver mariachi y disfrutar de la gastronomía y el folklore.



¿Han sentido un impacto por la imagen de inseguridad?



Lo cierto es que no. Somos el 9° país más visitado del mundo y estamos esperando las estadísticas para ver si somos el 8°. Hemos incrementado en más de un 9% la llegada de turistas internacionales de todo el mundo y recibimos 35 millones anuales. La inseguridad no nos está afectando, no queremos que nos afecte y por eso, se está trabajando para incrementar la seguridad, tanto para los turistas, como para los mexicanos. En definitiva vemos que no recibimos menos pasajeros ni tampoco el gasto de estos, el cual llega a los US$17.500 millones.



¿Creen que la situación con Estados Unidos les puede afectar?



Este es nuestro principal mercado y en ningún momento vemos que pueda caer. Es más, estamos viendo más muestras de solidaridad de parte de todos los viajeros y turistas de Estados Unidos a México que otra cosa. En enero de 2017, la llegada de turistas fue de 844.000 solo en un mes, esto es un incremento de 11,8% respecto a 2016.