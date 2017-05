Colombia estrena agencia de modelaje para mujeres 'plus size'

Decenas de mujeres de talla grande, se reunieron este viernes en Bogotá para ser parte de la primera agencia de modelos "plus size" en Colombia.



La mayoría de ellas, sin experiencia en el modelaje, acudieron a la convocatoria que les permitirá abrirse paso en el mundo de la moda en el país y generar un cambio de paradigma.



“La intención es que la gente vea que hay mujeres bonitas pero con otro modelo diferente al acostumbrado", dijo Wendy Barreto, una de las participantes en el evento.



Según la directora y creadora del proyecto Plus Fashion Agency, Lucía González, esta iniciativa nació porque Colombia “es un país de mujeres de talla grane, voluptuosas, y no todas son delgadas”. A esto a agregó que esta es la primera agencia que estará enfocada en buscar y promover a las mujeres de tallas grandes, ya que las agencias que existen actualmente en el país impulsan otro tipo de modelo.



Y es que, precisó la actriz de teatro y asistente al evento Marcela Afanador, este país se ha encargado de "coartar a las mujeres que somos diferentes, que pensamos diferente, que tenemos cuerpos diferentes, por lo que este es un espacio en el que nos podemos mostrar sin ningún prejuicio".



La convocatoria busca elegir a un grupo de mujeres que tengan actitud, espontaneidad y belleza para que sean parte de la agencia, que abrirá sus puertas oficialmente el próximo 30 de mayo. "Estamos buscando mujeres versátiles, que puedan manifestar a través de su corporalidad todo ese empoderamiento. Que ellas sean quienes representen en la industria de la moda a las mujeres de tallas grandes", afirmó Vanegas.



Actualmente, en el mundo modelos de talla grande como Tess Holiday, Ashley Granham y Tara Lunn han logrado posicionarse en la industria, siendo portada de importantes revistas de moda y trabajando con importantes marcas como imagen de sus campañas publicitarias.



La agencia colombiana ya cuenta con 10 modelos que se han incorporado en los últimos dos meses y que ya "se han estado formando en materia de pasarela, maquillaje y expresión corporal", explicó Vanegas.