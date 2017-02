Aunque Colombia no cuenta con grandes proyectos en operación para la producción de uranio, en el territorio nacional, siete departamentos concentrarían la actividad para su extracción.



Así, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila y Guainía no solo tendrían concesiones mineras para la explotación de uranio, sino que en cuatro de ellos, según el Servicio Geológico Nacional, tienen áreas potenciales con recursos depositados en el subsuelo.



Un documento que caracteriza el mercado nacional e internacional de los minerales estratégicos de Colombia elaborado por la CRU Strategies para la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) y al que tuvo acceso Portafolio hace referencia al posible potencial del uranio para su producción.



“En el 2012, el Gobierno de Colombia clasificó aproximadamente unos 20 millones de hectáreas como ‘reserva estratégica’, de las cuales al rededor de un millón podría tener potencial para la explotación de uranio”, resalta el citado documento.



A renglón seguido, el texto indica además que las áreas se seleccionaron utilizando la información técnica de las campañas de exploración para minerales radiactivos efectuadas por compañías privadas en las décadas de los 70 y 80.



En Colombia han sido muchos los esfuerzos en la exploración para encontrar yacimientos de uranio. Desde la década de los 50 y hasta los años 80, entidades del Gobierno colombiano y empresas privadas desarrollaron trabajos de exploración para este mineral.



Según la Agencia Nacional de Minería (ANM), como resultado de estos estudios, en el país se han identificado prospectos asociados a rocas sedimentarias (marinas y continentales) y a rocas de origen ígneo, distribuidos a lo largo de las cordilleras Oriental y Central desde el departamento del Huila hasta el departamento de Norte de Santander.



En cuanto a recursos no descubiertos , el documento de la CRU Strategies, hace referencia a otro informe, Uraniov 2011: Recursos, Producción y Demanda de la NEA y la Iaea, para indicar que el país posee 11.000 toneladas de recursos pronosticados y 217.000 toneladas de recursos especulativos.



En la actualidad existen tres proyectos mineros que se dedican a la actividad para la producción de uranio.



El complejo Berlín, el más adelantado en el proceso, de la compañía canadiense U308 Corp., se ubica en el departamento de Caldas. El documento de la CRU Strategies indica que un estudio preliminar determinó que este proyecto “podría producir uranio virtualmente sin costo, gracias a los ingresos potenciales de productos secundarios como fosfato, vanadio, itrio y níquel”.



El citado reporte sostiene, además, que el yacimiento en el proyecto Berlín cuenta con 577 toneladas indicadas y 7.655 toneladas inferidas.



Además, la ANM señala que en los últimos años y con métodos de exploración modernos, empresas multinacionales han realizado campañas de exploración en el sector de Samaná (Caldas), redescubriendo un antiguo prospecto, lo que permitiría abrir nuevas perspectivas en la exploración de uranio en Colombia.



Así, registros de la ANM, indican que en el país existen otros dos títulos mineros vigentes otorgados para la explotación del uranio y que se encuentran en la etapa de exploración, los cuales están a cargo en la operación por parte de Gaia Energy Invesments.