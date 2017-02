En un análisis de la evolución de 40 países petroleros, en función del aprovechamiento de los altos precios del crudo para diversificar sus economías, Colombia figura en los últimos lugares, acompañado de Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Ecuador.



La investigación orientada a medir el grado de diversificación económica, a lo largo de los últimos 15 años, 10 de los cuales estuvieron marcados por altos precios del crudo en los mercados internacionales, fue adelantada por el Instituto Peterson para la Economía Internacional, con sede en la ciudad de Washington, bajo la batuta del profesor Cullen S. Hendrix, también vinculado a la Universidad de Denver, en Colorado.



En la muestra no se incluyeron naciones como Estados Unidos y Canadá, a fin de centrar el estudio sobre una mayoría de países en desarrollo, gran parte de los cuales son tradicionales productores de petróleo, en tanto que otros como es el caso de Ghana y Níger, apenas convirtieron en exportadores, en años recientes.



Luego de aplicar 6 modelos diferentes para observar su progreso, donde se incluyeron factores como el peso de los ingresos petroleros sobre el PIB, el grado de diversificación exportadora, su nivel de educación, su estabilidad política, la efectividad del gobierno para implementar políticas, las reglas de juegos para la inversión, y su proximidad a los mercados potenciales, el estudio concluyó que el país que sacó el mejor partido para su diversificación fue Uzbekistán, seguido por Nigeria y Rusia.



Aunque para todos la retórica de aprovechar la bonanza petrolera para diversificar la economía fue un lugar común en los planes de los gobiernos, el objetivo prácticamente no se logró en la mayoría de ellos, indica el informe.



Para la época previa a la bonanza, fijada entre los años 2002-2004, el promedio de la tasa de participación de los ingresos petroleros en el PIB para los 40 países, se ubicó en un 28,7%.



Al cerrarse el periodo de a los precios, y la posterior composición de los ingresos entre 2012 y 2014, la participación promedio había caído a un 22,3% del PIB.



Para el efecto de la muestra, se eligió a los países cuyo ingreso petrolero representara no menos del 5% en las cuentas del PIB.



La situación de países como Colombia, varió de una participación del 5,4 a un 7,6%, entre los dos periodos señalados. Sin embargo, la concentración de las exportaciones petroleras pasó de un 37,8 a un 68,9%, dentro del total de bienes vendidos al exterior.



Entre los países más exitosos en diversificación de la economía, la participación de la renta petrolera en el PIB, pasó de un 67% a un 12%, en el caso de Uzbekistan; del 32% al 14% para Nigeria, y del 28% al 15% para Rusia.



Dentro de los países latinoamericanos analizados, se revela que Argentina, bajo su participación del 8,3% al 3,2%, sobre el PIB, a tiempo que la cuota de las ventas petroleras dentro del total de exportaciones paso del 16,7% al 5,2%. Para Bolivia, la participación en el PIB bajo del 15,3% al 11,8%, y la cuota en las exportaciones totales subió del 31,5% al 56,7%.



Por su parte, en Ecuador la dependencia petrolera en el PIB paso del 12,4% al 15,8%, y la cuota petrolera en las ventas al exterior subió del 45,5% al 56%.



En Venezuela, el peso de la participación petrolera en el PIB paso del 30,9% al 24,8%; mientras que, la concentración de exportaciones de crudo del 82,1% al 98,2%, entre los dos periodos.



Las 40 economías analizadas representan en la actualidad el 83% de las reservas mundiales de crudo y el 77% de las de gas natural.



En general dichos países, de acuerdo con el informe, se caracterizan por el déficit comercial y fiscal, mayores importaciones de alimentos y manufacturas, poca generación de empleo y segmentos de gente joven cada vez más inconformes.



Germán Duque Ayala

Miami