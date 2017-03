Colombianos en EE. UU. invierten en finca raíz, transporte y sucursales

El 80% de los colombianos que deciden poner rumbo hacia Estados Unidos lo harían con la idea de realizar inversiones, las cuales estarían principalmente enfocadas en los sectores de finca raíz, transporte y para abrir sucursales, así como comprar una franquicia o desarrollar un emprendimiento.



Así lo muestra un reciente estudio realizado por Gagel Law Firm. De acuerdo con James Gagel, fundador de la firma, “más del 80% de quienes atendimos son personas con una situación económica muy prospera, empresarios mayores de 40 años que vienen a los Estados Unidos buscando una visa E-2, que sirve para abrir sedes acá de sus negocios locales”.



En este sentido, como explica, muchos colombianos le apuestan al transporte de mercancías dentro y fuera del país por su gran rentabilidad. De igual forma, los inversionistas locales comprarían en promedio tres o cuatro inmuebles en suelo estadounidense y, por último, en el caso de las sucursales, destaca que el principal objetivo es realizar exportaciones desde este país. En estos negocios las inversiones son, en promedio, de US$200.000.



Sin embargo, los motivos por los que los colombianos deciden buscar oportunidades en Estados Unidos no es la misma que la que se observa en otros países de la región, con la excepción de Ecuador.



“Los colombianos y ecuatorianos viven en economías sobresalientes de la región y tienen propósitos diferentes a los demás latinoamericanos, por lo que su motivación principal para llegar a este mercado, son los negocios y la dolarización de sus inversiones”, señala el fundador de Gagel.



Con todo, el informe destaca que también el 80% de los ecuatorianos buscan principalmente, abrir sucursales, una situación muy distinta a los venezolanos, ya que la motivación para el 90% de estos es escapar de la crisis económica y social de su país.

Por su parte, también se podría destacar que el 75% de los mexicanos llega a Estados Unidos buscando nacionalizarse y huyendo por la inseguridad nacional, al igual que ocurre en el caso de Honduras, ya que el 78% de sus ciudadanos, para quienes la inseguridad es el principal problema.



Como asegura la firma, el estado de Florida acumula el 80% de las inversiones, mientras que Texas y California completan el podio de los destinos preferidos por los latinoamericanos.



Visas más solicitadas



Según el estudio, las visas E-2, que permiten trabajar por inversiones mayores a US$50.000 son las más solicitadas, seguidas por la L1 para realizar traslados de empleados a nuevas sucursales o la EB5, que otorga residencia por inversiones superiores a los US$500.000.



Cifras de latinos que viven en Estados Unidos



Como asegura el estudio de Gagel Law, anualmente cerca de 700.000 inmigrantes de todo el mundo se convierten en ciudadanos americanos. Del total, 143.998 personas resuelven su estatus migratorio por razones de trabajo y un importante porcentaje de los ejecutivos procede de América Latina. Según el Hispanic Wealth Project out of San Diego, el 18% de la población estadounidense es latina y en 2060 la cifra llegará hasta 30%.



De igual forma, según el último reporte de Migration Policy Institute, cerca de 12 millones de mexicanos emigraron a Estados Unidos, por lo que son los latinos con la mayor representación seguidos por los portorriqueños (1,7 millones), salvadoreños (1,2 millones), cubanos (1,1 millones) o los 941.000 dominicanos.



En cuanto al resto de países, hay 881.000 personas de Guatemala; 688.000 de Colombia; 531.000 de Honduras; 443.000 de Ecuador; 443.000 de Perú; 257.000 de Nicaragua; 197.000 de Venezuela; 180.000 de Argentina; 108.000 de Panamá, así como 98.000 chilenos, 86.000 costarricenses, 80.000 bolivianos y 48.000 bolivianos.