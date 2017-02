Colombianos invertirían más en EE. UU. luego de la reforma tributaria

La reforma tributaria aprobada en diciembre pasado no solo era ‘necesaria’ para mejorar la salud económica del país, sino además para mejorar la percepción de los inversionistas extranjeros para el mercado local. Pero más allá de los sacrificios que esta representa para el bolsillo de los colombianos, hay quienes ven en el nuevo régimen fiscal una oportunidad de realizar inversiones en el extranjero, puntualmente, en Estados Unidos.



Para Gustavo Galvez, socio fundador de PFS Realty, firma que durante los últimos años ha administrado inversiones por más de US$400 millones, sostiene que “invertir en Miami, se convirtió en una gran alternativa debido a que es la sexta ciudad en el mundo, más deseada por los inversores para colocar su dinero. Primero, por su ubicación estratégica, segundo, por su infraestructura en donde se destacan carreteras, aeropuertos y puertos, además de ser una ciudad modelo y cosmopolita”. Añade que las inversiones se verán favorecidas luego de entrada en vigencia de la tributaria, “los impuestos que se pagan allá sin menos que los de acá, allá se paga por ganancia, y las tasas no son altas. Cuando vendo una propiedad es máximo del 20%, menor a lo que tenemos en Colombia, puedo además depreciar mi bien, así que vamos a tener grandes oportunidades para quienes buscan alternativas de inversión en el sur de la Florida”.



Asegura además que la promesa de Trump de reducir impuestos favorecerá estas oportunidades, y además, el dinamismo de la economía estadounidense la perfila como la primera economía desarrollada que volverá a estar en su potencial.



Dice además, que fuera de las ventas de infraestructura que ofrece junto con la alta demanda turística que genera, el valor del metro cuadrado es inferior al del promedio en Latinoamérica.



Sin embargo, se podría pensar que debido a la fuerte devaluación que a experimentado el peso colombiano frente al dólar desde hace ya más de dos años, además de la debilidad económica por la que atraviesa el país, sería una apuesta arriesgada además de compleja para los nacionales, pero para Galvez, ese no sería un inconveniente, y enfatiza, en la necesidad de tener un portafolio diversificado.



“Uno debe diversificar su patrimonio, hay que tener pesos y dólares, cuando uno tiene inversines en dólares la devaluación no afecta debido a que la rentabilidad también es en esa moneda y a la hora de convertirla a pesos pues la utilidad también es mayor”, explicó Galvez.



A través de la compañía que fundó con su esposa, se encargan de asesorar a latinoamericanos que no solo quieren tener una inversión en Estados Unidos, sino que además aspiran a radicarse en ese país. “Hemos visto que muchos sueñan con irse a vivir allá. Los colombianos pueden hacerlo de dos formas, con la visa E2, que es un tratado de 1848 que le permite, ir, trabajar y estudiar allá con una franquicia de US$100.000 en adelante; otra opción es realizar una inversión de US$500.000 en cierto tipo de proyectos inmobiliarios y con eso recibe la residencia”. Complementa además, que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca no será un impedimento para que los ciudadanos del mundo sigan llegando a territorio estadounidense, si bien reconoce que es polémico, aclara que a ese país le convienen las inversiones latinas, debido a que por cada US$500.000 invertidos por hispanos, se generan diez plazas laborales, que finalmente, es el objetivo que tiene el nuevo mandatario.



“Trump es un hombre de negocios, y va a hacer de Estados Unidos algo grande otra vez, y lo que busca es inversionistas que quieran hacer negocios allá, ellos siempre serán bien recibidos, el problema es que ha llegado mucho ilegal”, indicó Galvez.



Destaca además que las inversiones en los bienes raíces serán muy importantes durante la administración de Trump, “él hizo su fortuna en la parte inmobiliaria, uno supondría que va a invertir en el sector infraestructura para que se siga desarrollando y creciendo”.



Explica Galvez que los US$100.000 podrían parecer mucho dinero, pero complementa con que, parte del servicio que su compañía ofrece es la financiación de las inversiones.

“La ventaja es que se puede apalancar con un banco, lo que hacemos en nuestra unidad de negocio de préstamos hipotecarios es dar esa asesoría. Los colombianos pueden llegar hasta un 70% del valor de la propiedad, la rentabilidad que ofrecen esas inversiones es de alrededor del 4% o 5% efectivo anual, y a esto se le suma la valorización, que en los últimos cinco años ha sido en promedio del 50%, eso no pasa todos los días”.



REFERENTE INMOBILIARIO



Tras 15 años de operación, la firma asesora de inversiones la firma ha ayudado a más de 1.000 hispanos para invertir y hacer negocios por más de 400 millones de dólares en el mercado estadounidense.



Sus Inversionistas son provenientes en su mayoría de Venezuela (15 %), Argentina (11 %), Colombia (10 %), Brasil (10 %), México (4 %) y Perú (4 %).



“Es difícil pensar que la dinámica de negocios en la industria se va a restringir o endurecer para un grupo que hizo crecer 69 % los negocios en la industria inmobiliaria en los últimos años” dice Galvez sobre el futuro del sector en Estados Unidos.