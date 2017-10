‘Los colombianos aún siguen muy enamorados del efectivo’

La entrada de la pasarela de pagos digitales Kushki, trajo al país a Aron Schwarzkopf, creador de la compañía y coautor de la patente de la tableta POS del mundo, acreditada como ‘plataforma abierta’, que se ha convertido en el centro de la estrategia de muchas empresas tecnológicas en la industria de pagos. El mentor y angel investor en Techstars y New York Angels, Schwarzkopf, ecuatoriano de origen alemán, anunció inversiones en Colombia por cuatro millones de dólares.

¿Cuál es el antecedente de Kushki?



Kushki es una plataforma de pagos que ayuda a los grandes negocios a dejar de aceptar efectivo para comenzar a aceptar transacciones digitales. Tenemos gran experiencia en ayudar a las empresas con su transformación digital. Somos un grupo de empresarios y un fondo se inversión de Estados Unidos con más de 20 años de experiencia en el negocio de la transformación de los pagos digitales, y quisimos hacer una apuesta grande: crear una marca nueva para Latinoamérica. Ahí nace Kushki, con un gran respaldo de tecnología moderna, facilidades de conectividad, y con el objetivo de generar valor a sus clientes, ayudándoles a explorar y abrir nuevos canales de ventas y de cobros digitales.



¿Por qué escogieron el mercado colombiano como segundo país de la región para abrir operación?



Vemos que el ecosistema en Colombia tiene mucha ansiedad de ser más tecnológico, más digital. Aquí todavía están muy enamorados del efectivo, pero cuando ingresas al mundo de los pagos en línea y aumentas la utilización que haces de él, te das cuenta que el efectivo ha sido y es una molestia. Está comprobado que tanto para el que compra como para el que vende, es mucho más costoso y dispendioso pagar en efectivo que de manera digital.



El mundo ha cambiado, pero en todas partes tenemos que pagar las mismas cosas mes a mes, el agua, la renta, la luz; junto con las compras que hacemos; hacer esos pagos por los sistemas de pagos digitales hacen la vida más fácil, menos complicada. Nuestra apuesta para Colombia es esa, desincentivar los pagos en efectivo ante la comodidad de los pagos en línea.



¿A cuánto asciende la inversión en Colombia?

Entramos a Colombia con bastantes recursos porque vemos que hay una gran oportunidad. Aparte de toda la tecnología e infraestructura, hemos invertido cuatro millones de dólares para crear Kushki Colombia.



¿Un país que aún utilice el dinero en efectivo como medio de pago es mercado ideal para Kushki?



Correcto. Y mucho viene de nuestra experiencia en Estados Unidos y otros países en donde el valor agregado para un cliente de poder recuperar su tiempo y no tener que ir a pararse en cola para hacer pagos y poder hacerlo de una manera automática, cobra mayor importancia. Hay un nuevo estándar global en materia de pagos, y estamos seguros que así también va a ser en Colombia.



¿Kushki es la marca para América Latina?



Sí. Es la nueva marca que hemos creado para la región, pero nuestra tecnología tiene 20 años de existencia. Este negocio de pagos se mide por volumen, por cuánta plata se mueve en tu sistema. El año pasado movimos US$25.000 millones, que en contexto es un poco más que todo lo que mueven las tarjetas de crédito de Colombia.



¿En cuáles países de la región hacen presencia?



Kushki se fundó en Latinoamérica hace poco menos de un año, en Ecuador. País en el que hemos tenido una experiencia extraordinaria y en donde encontramos una gran similitud con los hábitos de pago de Colombia. Allí no esperábamos un crecimiento tan rápido, pero ha sido una gran experiencia. Uno de nuestros clientes de telefonía móvil masiva, en tres meses, de manejar el 99,9% de clientes que iban hasta la tienda a hacer sus recargas, reportó que el 5 % de ellos ya lo hace por el canal digital. De 5.000 transacciones digitales, en tres meses, pasaron a recibir 300.000 transacciones digitales.



¿Cómo es la estrategia para entrar a un país?



Empieza por encontrar la necesidad y el talento. Para nosotros la estrategia no es ir a hacer lo mismo que están haciendo los otros, le apuntamos a hacer lo que los otros de verdad no hacen. Tenemos una estrategia de ecosistema. Buscamos trabajar de la mano con las empresas para logra su migración digital. Somos un conjunto de soluciones para ayudar a transformar el negocio a través de los pagos en línea.



Parte de nuestra estrategia es la experiencia de muchos años en el negocio que te permiten conectar, por ejemplo, con el número de bancos adquirentes que requieran los clientes a nivel mundial, y hacer uso del gran ecosistema de bancos con los cuales Kushki ya está certificado. Es decir, disfrutar a través de la misma integración única, procesamiento con diferentes Bancos en diferentes países, reduciendo el costo de integraciones regionales y optimizando costos de comisiones bancarias, dependiendo del origen de las transacciones.



¿Cómo superar la desconfianza e inseguridad con los pagos en línea?



Hay dos cosas, una de cultura y otra, ciertamente, de tecnología y seguridad. Kushki tiene operación PCI Level 1 en Europa, EE. UU. y Ecuador. Estos son estándares que las plataformas de pago competitivas mundialmente tienen que tener. Somos auditados en forma permanente, pero más allá, existe la certeza de que trabajamos por la seguridad, ese es nuestro negocio.



En lo cultural, todos los cambios tienen un proceso. Colombia avanza en el tema digital. Se trata de tener procesos que generen confianza de lado de quién emplea la plataforma de pagos en su negocio y de quien compra en él; en eso se concentra Kushki, en hacer de ese proceso una experiencia fácil y segura.