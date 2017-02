Los colombianos todavía no le han encontrado el gusto a tomar té. Este comportamiento se puede observar de forma clara al ver la correlación con una bebida tan representativa en el país como es el café, pues por cada taza que toman del primero, en promedio, se beben 32 del segundo.



De acuerdo con los datos facilitados por Euromonitor International, los colombianos tomaron de media 375,2 tazas de café en 2016, mientras que este dato se redujo a solo 11,6 tazas en el caso de la otra gran bebida caliente, el té.



Sin embargo, pese a que el consumo de café en Colombia podría parecer elevado, lo cierto es que al observar las cifras de la región, el país se ubica en la cuarta posición, por detrás de Brasil, Costa Rica y República Dominicana. Los consumidores locales incrementaron el consumo de café un 2,5% en 2016.



“Tras los problemas que tuvo el consumo del café, el cual cayó un 40% cuando se suprimió el Pacto Mundial del Café, se ha venido recuperando el consumo y hoy se puede decir que el colombiano tiene una mayor percepción de tomar café como una experiencia y se está recuperando la tradición perdida”, explica Ana María Sierra, miembro de la Mesa Sectorial de Café del Sena.



En cuanto al gasto en este sentido, Euromonitor International calcula que en promedio los consumidores gastan $34.282 en tomar café y tan solo $3.279,2.



“El consumo de té es liderado por Turquía, donde se consumieron 1.793 tazas por persona”, afirma Matthew Barry, analista de bebidas en Euromonitor International. “Los suecos son los más entusiastas consumidores de café con 1.308 tazas”. En América Latina, los chilenos lideran el consumo de té con 428 tazas per cápita, mientras que los brasileños lideran el consumo de café con 795 tazas”.



En cuanto al resto de bebidas no alcohólicas, destaca el consumo de gaseosas en el país, el cual llega a 49,9 litros per cápita. Aun así, en este producto el país está muy por detrás del consumo en otras naciones de la región, ya que algunos como Argentina, Chile o México beben de media 130, 110 y 102 litros respectivamente.



“La categoría que menor desempeño tiene en crecimiento es la de bebidas carbonatadas, especialmente las bebidas de cola, ya que los consumidores continúan migrando hacia alternativas más saludables”, afirma Andrés Musalem, analista de investigación en Euromonitor International.



En cuanto al agua embotellada, Colombia también se encuentra en los últimos puestos en consumo per cápita, con 18,1 litros, lo que le coloca solo por encima de algunos vecinos como Venezuela, Costa Rica y Bolivia.



En jugos, al comparar con el resto de países de Latinoamérica, Colombia se encuentra a mitad de tabla, con un consumo por persona de 9,9 litros, al tiempo que al hablar de té frío, los ciudadanos beben en promedio 1,9 litros, por detrás de Costa Rica, Perú y Ecuador.



Con todo esto, como afirma Musalem, “en 2016, el consumo de bebidas envasadas sin alcohol tuvo un comportamiento positivo en Colombia con un crecimiento de 4% en términos de volumen y sobre el 7% en términos de valor”.



Además, como agrega, hoy en día las que mejor comportamiento tienen son las más saludables. “En general, las categorías de productos relacionados con salud y bienestar logran un excelente desempeño con crecimiento cercano al 9% en valor, liderados por el crecimiento de agua embotellada, jugos y té listo para tomar”.



Por último, destacar que, según Euromonitor International, América Latina sumará US$3.700 millones en ventas en los próximos 5 años, con un alza anual de 4,5%. En este sentido, en la región destacan bebidas como el agua de coco y de otras plantas, que alcanzaron ventas de 152 millones de litros en 2016.



Rubén López Pérez

rublop@eltiempo.com