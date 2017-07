Colombianos viajarían pronto más barato a otros continentes

Al hablar del éxito de las ‘bajo costo’, el ejemplo es Ryanair, la aerolínea más grande de pasajeros del mundo. Y para esta compañía, el accionista mayoritario de VivaColombia a través de Irelandia Aviation, Latinoamérica no pasa desapercibida.



De hecho, Portafolio habló con Robin Kealy, su director de comunicaciones, quien explicó que hoy en día los colombianos ya pueden comprar vuelos a Madrid desde su página web, operados por Air Europa, al tiempo que destacó que es muy posible que pronto los nacionales puedan viajar a otros continentes a ‘bajo costo’.



¿Cuál es la receta detrás del éxito de Ryanair?



Las claves han sido ofrecer constantemente las tarifas más bajas, el servicio más confiable y una gran conectividad para nuestros clientes. Ryanair transporta más pasajeros internacionales que cualquier otra aerolínea y opera más de 200 aeropuertos en 33 mercados.



¿Cuáles son los principales hitos que ha logrado la compañía hasta ahora?



Ryanair es la aerolínea de pasajeros número 1 del mundo y esperamos una cifra de clientes para este año de 130 millones. Además, hemos logrado esto al mismo tiempo que continuamos mejorando la experiencia del consumidor a través de nuestro programa ‘Always Getting Better’ (Siempre Mejorando) y, de forma paralela, sin dejar de bajar nuestras tarifas en ningún momento. En el último año, nuestro precio promedio cayó más de un 13% hasta solo 41 euros ($143.000).



De igual forma, nuestra página es el ‘website’ de viajes más visitado del mundo, con más de 600 millones de visitantes únicos al año y nuestra app, es líder en aerolíneas, con 20,5 millones de usuarios.



Ryanair es cada día más flexible en sus normativas, ¿es posible aplicar estas políticas y ser ‘bajo costo’?



Ryanair ha sido capaz de mantener los precios al lograr el menor coste base de la industria. Los distintos al combustible cayeron un 5% el último año, e incluso nuestro mayor competidor tiene un costo base al menos un 48% más alto que el nuestro. Este control de los precios sin rival nos permite tener las menores tasas para los viajeros, con tarifas que en promedio son 95 euros más bajas que la de cualquier otro.



¿En qué ha cambiado la empresa des¦de su nacimiento?



Ryanair ha estado en continua evolución en sus 32 años de historia, y hemos crecido desde los 5.000 pasajeros en nuestra primera ruta en 1985, hasta los 130 millones en más de 1.800 rutas que tenemos hoy en día. Nuestro programa, que comenté anteriormente, ha añadido mejoras para el usuario como una segunda maleta gratuita, silla asignada, una página web mejorada y conexiones en los vuelos. Todo esto nos recuerda que nadie puede batir nuestros precios.



¿Cómo valora la importancia de las aerolíneas de bajo costo para un mercado?



Las aerolíneas de bajo costo, comandadas por Ryanair, han revolucionado el transporte aéreo en los últimos 30 años. Frente al reto del liderazgo del monopolio de altos costos en Europa, Ryanair y otras aerolíneas ‘Low Cost’ han hecho más por la integración europea a través del turismo y movilidad laboral que, quizá, cualquier institución.



¿Cuál es el siguiente paso en el horizonte de las ‘low cost’?



Estas aerolíneas transportan hoy en día más pasajeros al interior de Europa que las tradicionales, e incluso se puede esperar que estas retrocedan más en el mercado de cortas distancias, donde no pueden competir con las bajas tarifas. En un futuro cercano, estas empresas dependerán de las compañías de bajo coste para alimentar el tráfico en sus rutas de largo recorrido.



Ryanair es el principal accionista de Viva Colombia, ¿miran otras opciones para operar el mercado latino?



Lo cierto es que Ryanair no opera directamente Colombia o Latinoamérica. Sin embargo, este año anunciamos nuestra asociación con Air Europa para que los viajes entre Madrid y Colombia puedan venderse en Ryanair.com. Los destinos a los que ya se tiene acceso incluyen a Bogotá en el país y otros 19 destinos en norte, centro o Sudamérica. Ahora, esperamos añadir conectividad con vuelos de Ryanair en el corto plazo, al igual que continuaremos las negociaciones para nuevas asociaciones similares con otras aerolíneas europeas.



¿Podremos ver pronto vuelos a bajo costo entre Colombia y otros continentes como Europa?



Es totalmente posible. Además, como mencioné, los clientes ya pueden reservar vuelos entre Colombia y Europa a través de la página de Ryanair.



¿Cuál es el futuro de las aerolíneas de bajo costo en América Latina?



Nuestro deseo es que los clientes latinoamericanos puedan disfrutar las tarifas bajas, al igual que ocurre en Europa.



Rubén López Pérez