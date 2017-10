‘Comercio con Dubái crecería a triple dígito’

En su primera visita al país, Hamad Buamim, presidente de la Cámara de Comercio de Dubái, vino a explorar oportunidades para importar productos locales como flores, café y textiles, lo cual permitirá que el comercio entre ambos crezca a triple dígito. En diálogo con Portafolio, insistió sobre la importancia de tener una conexión directa de vuelo entre Dubái y Colombia, al igual que apresurar la exención de visa y la firma de un posible tratado de comercio. Igualmente, afirmó que el acuerdo de paz con las Farc los animó a venir al país para rastrear posiblidades de negocio.

¿Cuál es el propósito de la visita a Colombia?



Como Cámara de Comercio somos los responsables de promover a Dubái internacionalmente y de conectar nuestra comunidad de negocios, que está compuesta por cerca de 200.000 compañías. Esta entidad es la más grande de toda la región de Medio Oriente y África. Queremos abrir nuevos mercados y oportunidades de inversión, que sean distintos a nuestros socios usuales. Vemos que hay mucho potencial en toda Latinoamérica en general. Hemos trabajado en esta estrategia en los últimos tres años.



Empezamos con Brasil y nos hemos ido enfocando en lo que podemos realizar más allá de esta nación, por lo que las condiciones económicas y políticas no son las mejores. La Cámara de Comercio de Dubái abrió una oficina en Sao Paulo, que comenzó operaciones a principios de este año. La idea es igualmente entender mejor este mercado latinoamericano. Ya teníamos relaciones comerciales con algunos países de Suramérica, pero nos hacía falta Centroamérica. Además, sabemos que Colombia es el tercer país más importante después de Brasil y México, que ha tenido un buen crecimiento en los últimos años.



¿Qué enfoque tiene esta visita?



Nuestro enfoque inicial es de intercambio comercial. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con compañías de flores, por lo que sabemos que este producto está siendo exportado a muchos países en el mundo. Queremos ver si Dubái puede también ser un buen hub en nuestra región. Normalmente, las empresas de Dubái importan productos y los redistribuyen en la región del Medio Oriente y África. Las cifras de comercio exterior que tenemos son de US$350.000 millones al año. Esto es algo que no consumimos, por lo que lo reexportamos. Consideramos a las flores como un commodity principal, pero también vemos un potencial en café, frutas y agroindustria, en general. Hay que recordar que somos una región desértica, por lo que 90% de lo que comemos y tomamos es importado.



¿Qué oportunidades tienen las firmas colombianas allá?



Somos un mercado con gran consumo y esto puede ser muy importante para las compañías colombianas para que lleguen allá, teniendo en cuenta que se convierte en un acceso también a mercados como el africano y el de la parte sur de Asia, entre otras regiones. A solo cuatro horas de vuelo desde Dubái, hay un mercado de 2.000 millones de consumidores, mientras que al tomar solo América son 1.000 millones. Podemos importar a Dubái y después redistribuir a todas estas regiones. Con Australia y Norteamérica ya lo estamos haciendo, y Latinoamérica tiene mucho potencial para sumarse a estos. Llegan algunos artículos colombianos a Dubái, pero lo hacen a través de Europa. Si cortamos ese nexo, para evitar un intermediario, vemos mejores oportunidades de crecimiento tanto para Colombia como para nosotros.



¿Hay algún monto de inversión inicial que tengan estimado en Colombia?



Estamos explorando eso en este momento, pero antes tenemos que hacer estudios. En nuestra delegación está uno de los mayores importan de productos provenientes de Latinoamérica, pero todavía no tiene presencia en Colombia. También vinimos con Emirates Airlines, que está explorando tener nuevas conexiones con Centroamérica y por qué no con Bogotá. Hay un vuelo directo con Sao Paulo, Rio de Janeiro y Miami, pero no existe ningún destino que esté en la mitad de estos. Queremos concretar la entrada en operación del vuelo más largo del mundo, que sería entre Panamá y Dubái. Los vuelos directos no son solo importantes en términos de viajeros, sino también para mercancías.

Asimismo, consideramos que puede haber inversiones en una de estas industrias en las que estamos interesados, para apoyar sus exportaciones. Igualmente, hay chances de invertir en hoteles y turismo.



¿Van a construir hoteles en el país?



Construir, operar o incluso comprar. Somos buenos en turismo y en finca raíz en general, por lo que es un negocio que entendemos. Estamos viendo la posibilidad de que Colombia haga parte de un centro de café que esté en el Dubai Multi Commodities Centre, con otros tipos de cafés latinoamericanos.



¿Cuáles fueron sus impresiones de Bogotá?



Quedé muy impresionado con Bogotá, pienso que no se está promocionado lo suficiente, tienen una gran ciudad, clima y aeropuerto. Visitamos el nuevo centro de eventos Ágora y nos gustó. Además, la Cámara de Comercio es una de las mejores del mundo. Creo que si trabajamos juntos, podemos construir grandes oportunidades para nuestras compañías. No solo para las grandes, sino también para las micro. Los textiles colombianos es un sector que también nos llama la atención. Mas allá de los negocios, queremos enfocarnos en un intercambio cultural y gastronómico.



¿Hay posibilidades de que se firme próximamente un TLC con Dubái?



Sí, es uno de los puntos en el cual queremos animar a los gobiernos para que se puedan alcanzar un acuerdo de esta magnitud, con el fin de que los inversionistas eviten la doble tributación. Sé que los ambos lo están discutiendo, pero deben apresurarse, esperamos que sea una prioridad para que se firme. En Costa Rica ya lo firmamos y lo anunciamos hace poco, esperamos que Colombia también lo haga.



¿Cuánto espera que crezca el comercio?



Esperamos que sea a triple digito en los próximos años, si enfocamos bien nuestros esfuerzos. Queremos orientarnos en calidad y no tanto en volumen, con artículos premium en flores y café, entre otros.



¿Cuáles son los principales bienes que reexportan?



Comida, materiales para construcción, productos electrónicos y máquinas a Arabia Saudita, África del Este, India, Iran e Irak.



¿Cuándo se dará la exención de visa?



Estamos en conversaciones avanzadas para ello.



