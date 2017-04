¿Cómo elegir una franquicia a su medida?

Las franquicias son una opción de inversión y crecimiento empresarial, y también lo son para aquellas personas emprendedoras que quieren tomar la decisión de cambiar la vida e impulsar la carrera en una nueva dirección.



Este es un asunto que no debe tomarse a la ligera. Hay que comenzar a pensar cómo seleccionar la franquicia correcta para convertirse en un propietario exitoso.



“La mayoría de recomendaciones especializadas para seleccionar una franquicia se centran en costos de operación, el reconocimiento de la marca, su sector, las cifras y las estadísticas y las formas de financiación, etc., todas sin duda, son aspectos a considerar.

Sin embargo, ninguna responde a cómo elegir el negocio de acuerdo al perfil de la persona que la va a liderar. Nos enfocamos en los números y obviamos que las empresas y las franquicias están hechas por personas y son dirigidas por ellas al éxito o al fracaso”, afirma Alexánder Hernández, gerente de Azul Innovación.



La incursión en una franquicia, debe verse como un emprendimiento y no solo una inversión, lo que implica que hay que comprometerse al 100% trabajar duro y poner todo de sí para el logro de los objetivos. Es en este escenario donde se ponen a prueba las habilidades y competencias propias de quien desea liderar un negocio de franquicias, independientemente de las demás variables que tradicionalmente se consideran desde el lado de la marca escogida.



Según un estudio de Datexco Company y Leaders for Management (LFM), el 54,9% de los colombianos todavía no sabe a ciencia cierta qué es realmente esta forma de emprendimiento. Pese a que el 78% desea ser empresario, inversionista o independizarse económicamente, el 75,6% no sabe en dónde y cómo adquirir una franquicia.



Partiendo de este desconocimiento, es importante resaltar que la clave es analizar el perfil del emprendedor al momento de decidirse por una u otra franquicia, pues es el reflejo del conjunto de competencias y habilidades propias y desarrolladas por una persona, que son traducidas en sus herramientas competitivas para afrontar sus retos.



Antes de decidir, recuerde que quien está a prueba es usted y no la franquicia. Ahora bien, el paradigma dicta que debemos enfocarnos en el desempeño esperado de la franquicia misma, pero, por el contrario, lo que nunca o rara vez se hace es considerar el posible desempeño del emprendedor a partir de su perfil y qué tanto está este alineado con las características y retos planteados por un negocio en particular.



Para poder identificar el perfil de la persona y hacer un diagnóstico es necesario acudir a metodologías especializadas que permitan hacer la alineación entre el talante y la franquicia ideal para cada quien.



Estos sistemas de perfilamiento ayudan a las personas a restringir el marco de elección sólo a aquellos sistemas de franquicias que ofrecen la mejor oportunidad para el éxito.



Un ejemplo de cómo la forma de ser de la persona afecta la decisión sobre qué franquicia seleccionar es analizar el perfil comercial del emprendedor el cual está compuesto por tres elementos fundamentales que trabajan sinérgicamente como base de las competencias requeridas para una gestión empresarial integral. Sin embargo, casi nunca al momento de seleccionar una franquicia tenemos en cuenta las características de quien ingresa al negocio y, mucho menos si su perfil está alineado con la franquicia de su interés. Los elementos de quien se inclina por lo comercial son la orientación al servicio al cliente, la agresividad comercial y la orientación analítica.



Lo ideal es que cada uno de los tres elementos (servicio al cliente, agresividad comercial y planeación) presenta el mismo peso haciéndolo equilibrado e integral para afrontar cualquier proceso de ventas y desempeñarse óptimamente en cualquier mercado.



Sin embargo, dada la diversidad de sectores, industrias y mercados en las que actúan las franquicias, hay particularidades que exigen que los emprendedores tengan una orientación específica hacia alguno de los componentes.



Así, dependiendo de la composición del perfil, se podrían considerar unas franquicias en lugar de otras, con el fin de alinear el negocio a las condiciones de quien lo toma.