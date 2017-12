¿Cómo vender más en Navidad?

Diciembre es una época especial para incrementar las ventas, y en la actualidad se cuenta con muchos descubrimientos científicos que le permiten a las compañías y pequeños empresarios vender más con menos esfuerzo, y uno de ellos es conocer qué es lo que estimula la mente del comprador que le permite disminuir sus miedos, para realizar una venta efectiva.



Vale recordar que uno de los grandes hallazgos es que las personas compran por miedo, pero si se sabe cuál miedo quiere disminuir el cliente estará muy cerca de venderle. Otro gran descubrimiento es que el 85 % de la compra es subconsciente, con ello se cae el mito del valor; no siempre se adquiere un producto porque sea más barato.



Sin embargo, conocer estas premisas no es suficiente para hacer más efectivas las ventas en esta época del año. Por ello, aquí comparto algunos principios que se deben tener en cuenta para vender más en Navidad.



Use las redes sociales: no importa si tiene muchos seguidores o no, no importa si no tiene una campaña digital; este es un buen momento para comunicarles a sus amigos que usted existe, cuénteles que tiene productos para la venta, aproveche para compartir lo que se vive en su tienda. Ya lo dice el dicho popular: «Lo que no se muestra, no se vende».