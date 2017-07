Cómputo cognitivo: innovación para transformar los negocios

Las organizaciones colombianas están viviendo la era del cómputo cognitivo, ya que esta innovación representa un nuevo canal para transformar los negocios y avanzar hacia nuevos modelos de eficiencia y diferenciación competitiva.



La consultora Cognitiva está presente en 23 países de habla hispana y, a través de una alianza con IBM, trae a Colombia Wason en español, una inteligencia artificial que imita los aspectos claves del proceso cognitivo de aprendizaje de los humanos: observa, interpreta, evalúa y decide. Al hacer esto a una velocidad y escala masivas, logra mejorar la experticia humana; pero, como han aclarado los expertos, no busca reemplazarla. Esta tecnología de la nueva era digital ya ha incursionado en distintos sectores en Colombia y Latinoamérica, como el financiero, telecomunicaciones, salud, educación.



“Si las empresas quieren sobrevivir a esta era de enormes volúmenes de datos, deben contemplar al cómputo cognitivo como una oportunidad para el corto y largo plazo”, sostiene Hernando Abisambra, gerente general de Cognitiva para la Región Andina, quien habló con Portafolio acerca de la evolución de este mercado en nuestro país.



¿Cuál es la situación del mercado cognitivo en Colombia?



Actualmente, América Latina está a la par con los mercados más avanzados en los temas de inteligencia artificial. Esto es positivo, ya que estábamos acostumbrados a tener estas tecnologías disruptivas mucho tiempo después.



En Colombia nos encontramos con un mercado que no existía y con empresarios completamente receptivos, quienes entienden que, así como internet cambió la historia algunos años atrás, hoy las soluciones cognitivas prometen revolucionar la manera de hacer negocios. Tenemos ya varios casos de referencia exitosos en el país.



¿Qué soluciones ofrece Cognitiva y a quiénes están dirigidas?



Las soluciones cognitivas son sistemas capaces de capturar y aprender a partir de cualquier tipo de datos; video, fotografías, publicaciones en redes sociales y otros. Son capaces, además, de razonar con sentido, desarrollar hipótesis para resolver problemas complejos e interactuar con lenguaje natural.



Estas soluciones están dirigidas a todos los mercados, gracias a que nuestra cobertura es rápida y tenemos la mejor tecnología disponible en el mundo. Así, brindamos el conocimiento para aplicarlas a cualquier tipo de negocio, desde grandes empresas hasta pymes, emprendedores, desarrolladores o cualquier persona que tenga una gran idea.

Actualmente, estamos presentes, principalmente, en los sectores financiero, de salud, retail, telecomunicaciones y consumo masivo.



¿Cuáles son las expectativas a corto plazo, en términos de negocio, en el mercado colombiano?



Estamos logrando un crecimiento exponencial y somos líderes en la penetración del mercado con soluciones cognitivas. Esperamos cerrar este año con una cifra de más de tres dígitos de crecimiento. En Colombia nos encontramos incorporando conocimiento y personal de diferentes áreas a nuestro equipo. Ya estamos presentes en las grandes corporaciones y ahora queremos estar en el día a día de todos los empresarios, independientemente del tamaño de sus negocios. Es una realidad que cualquier tipo de negocio/idea puede ser mejorado por una solución cognitiva, y nuestro compromiso es ayudar a mejorar.



¿Cómo lograr la diferenciación de cara a la competencia?



Según la firma IDC (International Data Corporation), para el 2018 el 50 por ciento de los consumidores interactuarán con servicios basados en tecnología de cómputo cognitivo. Nuestra ventaja es que IBM es el pionero en materia de este tipo de soluciones, lo que nos brinda el expertise necesario para desarrollar el mercado en América Latina.

Además, tenemos los desarrollos en español y somos capaces, en algunos casos, de tener un tiempo de implementación de tan solo 6 semanas, donde nuestros clientes empiezan a ver los resultados en términos de eficiencia y reducción de costos.



¿De qué manera la desaceleración de América Latina los puede afectar?



Nosotros vemos este contexto como una oportunidad, ya que con una inversión mínima se pueden lograr unos resultados asombrosos, pues nuestro modelo no requiere grandes inversiones en hardware ni licencias; por ello, en pocas semanas se pueden percibir los resultados.



¿Qué nuevos proyectos tienen planeados?



Siendo IBM nuestro socio de negocio, podremos ampliar el portafolio de servicios. Sabemos que tecnologías como el internet de las cosas (IoT) y Blockchain, por ejemplo, son pincelazos de lo que estaremos viendo en este nuevo camino de la era cognitiva. IBM sigue siendo líder mundial en innovación y producción de patentes, y Cognitiva es su socio estratégico en innovación disruptiva.



¿Cuáles son los nuevos mercados a los que llegará Cognitiva?



Nuestro compromiso es para con los 23 países de América Latina, y en menos de un año ya tenemos cobertura en todas estas naciones. Buscamos crecer en estas economías y consolidar el mercado en la región.



Rosa María Cárdenas