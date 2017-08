‘Con $30 millones se crea una aplicación’, Colombia Games 

Después de haber desarrollado aplicaciones para compañías como Cine Colombia, Samsung, Bancolombia, entre otras, Colombia Games busca expandir su mercado para personalizar aún más la experiencia a través de estas.



En diálogo con Portafolio, Juan Camilo Nates, gerente general de esta firma, dijo que los precios para crear una aplicación van desde los $30 millones hasta los $300 millones.



¿Cuánto cuesta el desarrollo de una aplicación?



Es muy variable. Es un proyecto que en el fondo lo desarrollan un grupo multidisciplinario de personas como ingenieros, diseñadores, directores de proyectos, entre otros. El valor lo determina la cantidad de trabajadores y el tiempo que tome. Para pasarlo a números, es algo que va del orden de una aplicación muy sencilla, un prototipo o algo muy puntual, que se hace en menos de un mes, que puede costar US$10.000 ($30 millones), hasta proyectos de seis meses o un año para llegar a una versión que se lance al aire y que tendría un valor de más de US$100.000 ($300 millones). Es una escala de 1 a 10 veces el precio, dependiendo la complejidad.



¿Para qué empresas han realizado aplicaciones?



Hemos creado más de 150 aplicaciones para firmas como Cine Colombia, Samsung, Bancolombia, Domicilios.com, Exxon Mobil, Codensa, entre otras.



¿Cuáles son los sectores que más les están apostando a estas?



Los que han experimentado un cambio en su dinámica son el financiero, sin duda, el de entretenimiento, con consultas de cine y eventos, y el de contenidos con las noticias. Las apps se vuelven el centro de su negocio. Hay otros sectores que quieren tener presencia, que a veces les cuesta encontrar cómo hacer para darle valor o que los usuarios no borren su aplicación al siguiente día de instalada. De pronto, no todo el mundo tiene que estar en esto. Hay veces que con un simple sitio web adaptado a móviles es suficiente, que es algo que también hacemos.



¿Qué compañías nacionales se van a destacar a futuro?

​

Las que hagan uso de las tecnologías emergentes; hay algo muy fuerte que es la inteligencia artificial. Es básicamente todo lo que está detrás de los motores que le recomiendan a uno, por ejemplo, las películas de Netflix o en Amazon lo que se puede comprar adicionalmente.



El software comenzará a ver, a aprender, a entender y va a llevar a otro nivel de apps con una experiencia más personalizada.



¿Cómo hacer para que una ‘app’ nacional tenga impacto mundial?

​

Es para lo que trabajamos día a día y puede suceder. No se va a dar con todo tipo de aplicaciones como Twitter o Facebook, nadie se va a poner a hacer versiones colombianas de estas; no tiene sentido competir contra ellas.Rappi sí tiene ese componente local, porque la gente que lleva las compras están aquí, Domicilios.com son los restaurantes de Bogotá, al igual que Tappsi, con los vehículos nacionales. Esas son las que pensamos que puede tener éxito en la región.