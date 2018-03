Con inversión, Assist Card espera expandirse en el país

Además de la llegada de extranjeros al país, los colombianos también están viajando más al exterior. Por eso, la empresa de asistencia de viaje, Assist Card, está interesada en continuar su expansión en el país.



Portafolio conversó con Alexia Keglevich, CEO de la firma, sobre las nuevas inversiones que hacen en el país y los motivos por los cuales Colombia es el tercer mercado más importante de la región para Assist Card.



¿Cómo ha sido la evolución de Assist Card en sus 40 años de presencia en Colombia?



Hemos aprendido que los colombianos usan mucho Assist Card, que les gusta mucho utilizarlo para viajar a Estados Unidos. Son también los que más consumen el costo de la asistencia promedio que damos, son los más caros. Además, se atreven a viajar mucho más que antes, pues hace 10 años solo había 1,8 millones de viajeros al exterior y hoy ya hay 3,8 millones.



Comparado con los otros países en los que ustedes tienen presencia en Latinoamérica, ¿cómo le va a Colombia?



En esta visita estamos inaugurando una oficina donde invertimos un millón de dólares, solo en ese establecimiento. Lo hicimos porque creemos en el mercado colombiano y su relevancia para nuestro negocio.



¿Están haciendo las mismas inversiones en otros países?



Ya lo hicimos en Chile, Perú, Brasil y México, y ahora lo comenzamos a hacer en Argentina. Estamos consolidando la imagen. Y como CEO de la compañía, me parece importante que nuestra gente trabaje cómoda y esté contenta en su lugar de trabajo. Queremos retener talento en la compañía.



¿Qué avances han hecho en materia tecnológica?



El año pasado lanzamos Telemed, que es nuestro nuevo sistema de videoconferencias con médicos en cualquier lugar del mundo. A través de tu dispositivo móvil puedes comunicarte y hacer una consulta virtual con un médico.



Esto ha sido un boom en la forma de dar servicios y, nuevamente, fuimos los primeros y los únicos que estamos dando este servicio, que para nosotros es fundamental. Además, el 15% de los servicios que estamos dando ya son usados por colombianos.



¿Eso quiere decir que Colombia es uno de los mercados que más se interesan por los servicios de Assist Card?



Colombia para nosotros es nuestro tercer país de la región. Y ahora vengo a impulsar el negocio en el país, porque tiene muchísimo potencial. Tiene un camino marcado para ser relevante.



¿Cuál es la diferencia entre Assist Card y las otras firmas que ofrecen servicios similares?



La experiencia. También, somos una compañía que se dedica 100% a la asistencia al viajero y el foco nuestro, precisamente, es mejorar la empresa ya sea a través del servicio o de la gente. Si no estamos en permanente movimiento o focalizados, no sobreviviríamos. Pero lo que se sabe es que no hay empresa que se dedique en un 100% al servicio al viajero como nosotros.



Las tarjetas de crédito también ofrecen seguros de viaje, ¿cómo competir contra eso?



Hay mucha confusión en el mercado, porque muchos clientes creen que tienen un servicio con su tarjeta de crédito y no es así. Se confunde mucho lo que es un seguro de accidentes personales, con uno que es de viaje.



Es importante mencionar que hay algunas tarjetas que brindan un servicio similar, pero limitado, entonces si tiene un tope máximo de asistencia médica de US$20.000, eso no le alcanzaría ni siquiera para dos día de internación, por ejemplo.



¿Cuál es el porcentaje de personas que sí tienen que usar sus servicios?



Las estadísticas dicen que más o menos entre un 20% y 25% en algún momento usa el producto.



Eso no quiere decir que sea el 25% de los ingresos, en donde, por ejemplo, el servicio de videollamada está incluida. También hay muertes, accidentes, repatriaciones sanitarias, entre otros. Nuestra asistencia se usa mucho más de lo que la gente cree.



¿Cuál es el servicio que más piden?



El 80% lo piden por temas de salud, y dentro de eso hay temas complejos y casos simples, como la gastroenteritis o la intoxicación, que son los más comunes en los viajes. Luego los accidentes, que son menores los casos y con costos muy altos.



Cada vez hay más jóvenes viajando a precios muy bajos, ¿cómo lograr apuntarle a este público?



Hace cinco años era más caro Assist Card que ahora. Cada vez lo hacemos mucho más accesible; yo como CEO he bajado el margen de rentabilidad para empezar a ser competitiva. Hoy, Assist Card es barato en comparación a lo que cubre, es una inversión que vale la pena tener. Incluso, para los ‘mochileros’ que van con el dinero contado.



¿Cuáles son sus planes para continuar su expansión en Colombia?



No solo tenemos una nueva oficina en Bogotá, sino que también estamos inaugurando nuestra presencia en la calle en lugares como Barranquilla, Medellín, Cali, Bucaramanga y Pereira, donde todas las oficinas en el transcurso de los últimos seis meses salieron a la calle para estar más cerca del consumidor. Además, analizamos las alternativas para llegar a más ciudades y aeropuertos, además de El Dorado.





María Camila Gónzález

marola@eltiempo.com