‘Con la paz, el mundo está poniendo los ojos sobre Colombia’

Tasas de ocupación hotelera que no se veían en años, un crecimiento en la movilización de pasajeros de más del 5%, y saltar al segundo lugar como generador de divisas en el país, hacen que el turismo sea uno de los sectores que más está creciendo en la economía colombiana.



Ese panorama también se está valorando internacionalmente, pues solo este año Colombia se ha ubicado en más de cinco listados de prestigiosas revistas, en medios de comunicación como The Economist o Forbes o visitados portales ‘web’ que recomiendan regiones del mundo para visitar.



Ese es el caso de Lonely Planet, una guía de viajeros independiente que ubicó en segundo lugar a Colombia en el ránking de los diez mejores países para visitar en 2017.



Daniel Houghton, el CEO de la guía, estuvo en Colombia la semana pasada como panelista para hablar sobre turismo en la Cumbre de Nobel de Paz en Bogotá y también fue invitado especial de ProColombia para conversar sobre las oportunidades que tiene el país en esta materia.



¿Por qué Lonely Planet escogió a Colombia como uno de los destinos turísticos del año?



Colombia es un país que ha tenido una transformación increíble desde hace varios años y el mundo se ha dado cuenta de ello. El turismo se ha vuelto muy importante para el país y se ha hecho un esfuerzo importante en la promoción del mismo.



Especialmente con lo que ha ocurrido en la Cumbre de Nobel de paz y por supuesto con la última condecoración del presidente, Juan Manuel Santos, el mundo se ha interesado más. Solo observando la arquitectura de Bogotá uno queda asombrado, además de su gente que es maravillosa. Personalmente le deseo la mejor de las suertes a Colombia y estoy absolutamente seguro de que van en la dirección correcta.



¿Qué significa estar en el ‘top’ 10 de destinos de Lonely Planet para un país?



Para nosotros es de lo más grande que hacemos anualmente. Es una oportunidad para resaltar países, ciudades y regiones que creemos son los mejores lugares para visitar en el año.



¿Es posible que una nación figure en la lista anual consecutivamente?



No pasa frecuentemente, probablemente nunca. Pero existe otra lista para ciudades donde pueden aparecer reseñadas varios años después de que el país fuese recomendado como destino en nuestro ‘top’ 10.



¿Cómo es el proceso?



Toma gran parte del año con muchas personas a cargo, incluido Tony Wheeler, nuestro fundador, y con muchos factores a tener en cuenta.



¿Qué nos puede contar acerca de los turistas de hoy y lo que están buscando?



Buscan información en la que puedan confiar. Cuando iniciamos en 1963 los libros eran una buena forma de hacerlo. Cuando vives en el mundo de hoy donde tienes más información que antes hay un montón de cosas distintas para hacer y considerar cuando haces una recomendación. La gente no quiere equivocarse en lo absoluto, necesitan información en la que puedan confiar.



También nos dimos cuenta de que existe una creciente tendencia por conocer la historia de los lugares que visitan, entender su cultura. Quieren algo auténtico. Creo que Colombia tiene un gran potencial para ofrecer en ese sentido.



¿Los ‘millennials’ son sus principales lectores?



No diría que tenemos un grupo específico de lectores, pues es bastante diverso. Las personas de menos de 35 años están más dispuestas a no planear tanto sus viajes o por lo menos no tanto como sus padres lo hacían. Ahora aparecen sin tanto aviso pero con mucho más dinero en sus bolsillos y muchas veces sin planearlo demasiado, solo descubren y se acomodan a las situaciones.



¿Cómo ve a los turistas en un futuro?



Desde que el mundo siga conectándose como lo está haciendo, ya sea con más servicios de aerolíneas internacionales, menos restricciones y la posibilidad de moverse por muchos más países, vamos a ver un crecimiento de los mismos. Todas estas cosas ayudan a que el mundo se entienda culturalmente, por eso nos sentimos orgullosos de lo que hacemos.



¿Qué recomendaciones le puede dar a la industria colombiana del turismo?



Diría que tomar ventaja de todo el trabajo que se ha venido realizando en los últimos años por transformar el país y estar dispuestas a recibir a todas las personas, que son muchas, que hace 10 años no consideraban a Colombia como destino. Hay mucho que mostrar y debe ser explotado.



¿Es la paz el mejor vehículo para el turismo?



Cuando las personas viajan a distintos países, o más aun, a distintas ciudades se dan cuenta de que hay países divididos internamente. Pero cuando empiezas a entender a estas personas, entender su cultura y por qué viven así, el mundo toma sentido.

De los más visitados



En una de las charlas a las que asistió Daniel Houghton, comentó que desde que Colombia apareció en su ránking, la sección donde describen al país ha sido visitada más de un millón de veces en menos de un mes. Un comportamiento que no es común en las descripciones de los demás países.