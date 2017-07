Confecciones y autopartes van por el mercado nicaragüense

Corría el año 1999 cuando Nicaragua decidió instaurar el impuesto patriótico, el cual consistía en una tributación de 35% para bienes, servicios y productos colombianos. Esto, a raíz de las disputas marítimas ligadas a San Andrés y su plataforma continental. Sin embargo, con la derogación de esta norma, esa nación, junto con los demás países centroamericanos, son un bloque interesante para la exportación de los industriales nacionales.



“Con algunos países centroamericanos hemos llegado a crecer por encima de 100% en ventas externas, por lo que es atractivo para los empresarios colombianos. Con Guatemala, Honduras, Costa Rica y El Salvador, el promedio anual por país gira alrededor de los US$175 millones. Por eso esperamos que en un curso de cinco años o menos, nos pongamos al día con Nicaragua para llegar a aproximadamente unos US$200 millones”, señaló Camilo Acevedo, presidente de la Cámara de Comercio Centroamericana y del Caribe.



Acevedo complementó que estas nuevas condiciones tributarias podrían permitir la generación de cerca de 15.000 empleos en la industria manufacturera.

“Los sectores y productos que podrían verse beneficiados son el de autopartes, confecciones, materiales para construcción, agroindustria, entre otros”, puntualizó.



El calendario de la Cámara de Comercio Centroamericana y del Caribe tiene previsto precisamente misionales comerciales a Managua (Nicaragua) y a San Pedro Sula (Honduras), con cerca de 25 empresarios nacionales de diferentes sectores.



Sobre la eliminación de los aranceles de 35%, Tulio Zuluaga, presidente de Asopartes, explicó que “el mercado nicaragüense está muy influenciado por partes y vehículos usados estadounidenses. Con la derogación de ese impuesto hay una gran oportunidad para que las autopartes nacionales nuevas lleguen a ese mercado”. Según ese gremio, el país exporta cerca de US$650 millones de estas a nivel mundial anualmente, de los cuales 10% tienen como destino a Centroamérica, a naciones como Costa Rica, El Salvador y Guatemala.



Para Javier Díaz, presidente de Analdex, “cuando uno mira de manera individual a los países centroamericanos no parecen tan atractivos. Sin embargo, cuando uno mira en conjunto ese mercado es interesante por lo que tienen patrones de consumo similares entre ellos. Por ello, los industriales nacionales tienen la oportunidad de retomar sus ventas en productos de ferreterías, materiales de construcción, de aseo, alimentos, entre otras categorías”.



No obstante, la tarea no será fácil ya que el primer socio comercial de Nicaragua es Estados Unidos, seguido de sus vecinos y de México.



BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y CONFITERÍA, CON CHANCES



Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Nicaragua es un país que el año pasado importó a nivel mundial US$5.900 millones, entre máquinas y aparatos eléctricos, automóviles, tejidos de punto, manufacturas de plástico, productos farmacéuticos, papel y cartón, preparaciones de cereales, algodón, preparaciones alimenticias, prendas y complementos de vestir, artículos diversos de la industria química, muebles, jabones, leche y productos lácteos, entre otros.



Por ello, en el análisis que ha adelantado esta cartera junto con ProColombia, sobre las oportunidades que tendrían los productos colombianos, se ha encontrado que entre los bienes que podrían aprovechar ese mercado están: bebidas alcohólicas y no alcohólicas, preparaciones alimenticias diversas, productos de confitería, de panadería y molinería, semillas y frutos oleaginosos, herramientas, manufacturas de hierro o acero y maquinaria industrial, cosméticos y productos farmacéuticos, industria gráfica y editorial, software y tecnologías de la información.



María Claudia Lacouture, ministra de Comercio, Industria y Turismo, complementó que “desde marzo pasado el Gobierno de ese país desmontó el llamado ‘Impuesto Patriótico’ que cobraba a las importaciones procedentes de Colombia, lo que se traduce en nuevas oportunidades para que más productos nacionales puedan competir en igualdad de condiciones en este mercado. Desde el Ministerio constantemente revisamos las oportunidades que se puedan presentar en los diferentes países para ampliar nuestros mercados de destino y la oferta exportable”.



En el balance de las exportaciones, se evidencia que las ventas externas que Colombia le hizo a Nicaragua en el 2016 aumentaron un 20% con relación al 2015. Estas pasaron de US$11,6 millones en 2015 a US$13,98 millones en 2016.



Asimismo, del total del año pasado, el 99,6% correspondió a las de bienes no minero-energéticos, es decir, US$13,93 millones. Éstas representaron un aumento del 20,9% con relación al 2015, cuando el país le vendió US$11,52 millones a la nación de Centroamérica.



Si se toman solamente los primeros cinco meses de este año, Colombia exportó a la nación centroamericana US$6,6 millones, que es un aumento del 38,1% frente a igual periodo del 2016 cuando el total de estas a ese mercado sumó US$4,74 millones.

En bienes no minero- energéticos, entre enero y mayo de este año, las exportaciones totalizaron US$6,5 millones, un 37,9% más que en igual lapso del 2016.