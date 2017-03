Hay optimismo de cara a la meta del PIB del 2,5% para este año

Las cuentas del Gobierno cuadraron en 2016 y finalmente acertó en el crecimiento del 2% que tenía proyectado, lo que deja alto el optimismo de cara a lo que será la recuperación económica en el 2017, cuando el Gobierno espera que el PIB aumente en 2,5%.



Aunque hay que señalar que el cumplimiento de la meta del año pasado se dio por el fuerte aporte que llegó desde los sectores de la construcción y servicios financieros, el primero logró crecer al 4,1% mientras que el segundo lo hizo al 5%.



Hay que señalar que la construcción se vio favorecida por el aumento de las edificaciones del 6%, de estas las no residenciales aumentaron en 10,1%, mientras que las de vivienda lo hicieron al 2,2%.



En los servicios financieros, fue importante la intermediación que reportó un incremento del 11,1%; las actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda lo hicieron en 3,2%; y los servicios prestados a las empresas subieron 1,6%.



El sector minero sigue de capa caída



Si bien en las cuentas del Gobierno no estaba ningún aporte de parte del sector de explotación de minas y canteras, la caída del PIB de este grupo (-6,5), fue superior a lo que preveía el Ejecutivo.



Este comportamiento obedeció a la disminución en el valor agregado de extracción de petróleo crudo y gas natural en 11,1%, en tanto que aumentó el valor agregado de extracción de carbón en 5,7%; la de minerales metálicos en 4,3%; y la de minerales no metálicos en 1,6%.



La reducción en el valor agregado por cuenta de los hidrocarburos y el gas obedeció principalmente a una menor producción de crudo en 11,6% y en la de gas natural en 4,7%.



La industria debe mejorar



La industria manufacturera registró en el 2016 un crecimiento del 3%, sin embargo las cuentas iniciales hablaban de un aumento superior al 6%, principalmente por el apoyo que llegaría para el sector con la entrada definitiva de la Refinería de Cartagena.

El año pasado aumentó la fabricación de productos de la refinación del petróleo en 23,2%; la elaboración de bebidas en 8,4%; y la fabricación de productos de molinería en 4,8%. Las actividades que presentaron la caída más representativa fueron: fabricación de productos minerales no metálicos en 2,7%; y fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo en 3,9%.



2017, ¿el año del agro?



El crecimiento del sector agropecuario fue muy bajo en el 2016. Apenas alcanzó el 0,5%. Sin embargo, entre los sectores que se espera que tengan un fuerte repunte para este año está el agropecuario.



Esto vendría de la mano con los beneficios que trae la finalización e implementación del acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc. Para este año la expectativa de crecimiento del sector agropecuario es del 2%, de acuerdo con el Plan Financiero presentado por el Ministerio de Hacienda en enero.



Agenda de recuperación



Para el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, el crecimiento del último trimestre se vio reflejado en lo que se sintió en enero, “El 2% es la muestra de que el último trimestre del año pasado ya tenía muestras de desaceleración, la desaceleración que vimos en enero no es de solo ese mes, es en el consumo que ya venía desde finales del año pasado, esto lo que demuestra es que tenemos una tendencia más que marcada que tenemos que corregir y nos impone una agenda de recuperación en la que debemos trabajar hoy en día”.



Vale recordar que los industriales le han pedido al Banco de la República que baje las tasas de interés para poder estimular el crecimiento de la economía.



Para este año el Gobierno está esperando que el sector de la construcción vuelva a ser el motor del PIB, se proyecta un 3,9%, las edificaciones caerían 1,1% mientras que las obras civiles, que en 2016 aumentaron 2,4%, crecerían en un 8% por el desarrollo de los contratos de las vías de 4G.