Consumo de huevo y pollo aumentó en la última década ¿a qué se debe su mayor presencia en la mesa?

No está claro si los colombianos aumentaron el consumo de huevo y han reducido el de carne por cuenta de la situación económica, que obliga a las familias a buscar alternativas más baratas a la hora de alimentarse.



Lo que sí es cierto es que en la dieta de cada colombiano, el consumo de huevo ha venido creciendo. Hoy, de acuerdo con la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), el promedio de cada colombiano por año es de 271 huevos, mientras que en el año 2000, era de 160, lo que indica un aumento de más de 100 huevos en apenas 17 años.



Por su parte, el consumo de la carne ha disminuido. Estadísticas del Fedegán muestran que antes los colombianos consumían alrededor de 21 kilos y hoy por hoy se consumen cerca de 18 kilos, tendencia que viene presentándose desde hace algunos años.



No obstante, esta relación puede obedecer a la diversificación en la dieta de los colombianos, quienes, año tras año, son más conscientes de lo que consumen.



Así mismo, el aumento en el consumo de huevo va de la mano con el crecimiento del pollo en la mesa de los colombianos.



De acuerdo con Fenavi, mientras en el 2000 un colombiano consumía 14 kilos de pollo al año, hoy consume 32 kilos y le ha venido ganando terreno a las carnes rojas.



Entre las razones para que los colombianos hayan aumentado el consumo de huevo, están el fácil acceso a ese producto, gracias a su precio, y el posicionamiento del mismo como otra fuente de proteína.



Para el presidente de Fenalco, Guillermo Botero, el crecimiento del consumo de huevo también está ligado a que los avicultores han impulsado este producto mostrando sus beneficios y aseguró que espera que, a mediano plazo, el consumo per capita de cada colombiano sea de 365, es decir, un huevo al año por cada consumidor.



Según cifras de Fenavi, la venta de huevos en el país mueve unos 2.000 millones de dólares anualmente.



Entre los pronósticos para este 2017, de Fenavi está que el sector alcance un crecimiento del 5,6 por ciento.



“En el sector agropecuario, la industria avícola va a superar las cifras que alcanzó durante el 2016, que estuvo marcado por el paro camionero más largo del la historia del país; por el fuerte impacto que tuvo el alza del dólar en la económica y por la situación de fronteras, especialmente con la situación de orden público con Venezuela”, dijo Fenavi recientemente en un informe de Portafolio.



Las proyecciones hechas por el gremio para el 2016 se cumplieron por encima de las expectativas. El sector creció 4,4 por ciento y lo ubicó como uno de los más importantes del crecimiento del campo que tuvo el país.