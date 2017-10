Cooking Taichi, gastronomía china de élite, en Bogotá

Hace cinco años, el empresario chino Kenny Tsui decidió montar en Bogotá un restaurante de comida típica de su país. Muchos creían que el plato principal sería el arroz chino que en Colombia se conoce equivocadamente como el símbolo de la gastronomía del gigante asiático.

En efecto, el negocio abrió sus puertas en el 2012, y por ningún lado apareció el plato tradicional, pues la idea del señor Tsui era montar un restaurante del mismo nivel de los chinos que existen en las grandes ciudades del mundo. Es decir, para paladares de élite.



¿Qué lo llevó a tomar la decisión de montar un restaurante de comida china de alto nivel, en Bogotá?



Soy un gran admirador de esta ciudad. Quiero mucho a Colombia y por eso se me ocurrió compartir la autentica gastronomía china con los colombianos, a través de este restaurante de alto nivel. Como soy el presidente de la colonia china en la capital del país, a mí me incomodaba que me preguntaran mis amigos locales: ¿por qué en Bogotá solo hay restaurantes chinos en los barrios? y, ¿por qué la comida china que se ofrece en Pekin, Hong Kong, Nueva York y San Francisco, es muy diferente a la que venden en Bogotá?



En consecuencia, tomé la decisión de montar un restaurante de altísima calidad, para que los colombianos pudieran conocer de qué se trata nuestra gastronomía. La idea es demostrar que la especialidad no es el arroz chino.



¿Los colombianos tienen días especiales para consumir productos chinos?



Normalmente los domingos, los sábados y los viernes llegan más clientes. Pero como atendemos muchas fiestas chinas y entre semana tenemos se nos llena de los compatriotas chinos. Obviamente, este es un lugar que eligen para venir a almorzar y cerrar negocios, etc.



¿Qué significa la palabra Taichi?



Taichi es un estilo de arte marcial, el cual lo pueden practicar desde un niño de tres años a un anciano de 100 años, es considerado lo mejor para la salud. Cooking Taichi quiere decir que somos el mejor estilo.



¿Cómo consigue los ingredientes para los diferentes platos?



Todos los ingredientes son traídos desde San Francisco en los EE. UU. o de Hong Kong.



¿El pato que ofrece en el restaurante es chino o es colombiano?



El pato que ofrecemos en el restaurante es importado de Canadá, pero nosotros lo preparamos con nuestra receta única china.



¿Cuál es el plato más demandado por los comensales en el restaurante Cooking Taichi?



Todos los platos tienen sus propios seguidores, no hay un plato campeón en Cooking Taichi, quizás el que más fama tiene es el pato Pekín. Yo recomendaría, además, los langostinos asados con salsa china, el pescado agridulce, el wok imperial y el lomito sal pimienta a la plancha. De entradas podría ser el dim sum, rollito primavera, empanada asada o wonton frito. Es clave que la gente conozca el ritual de presentación, y los diferentes pasos que va llevando el chef al momento de servir. También llama la atención el decorado del lugar y la especialidad de los diferentes salones, incluyendo el comedor principal.



En promedio, ¿qué porcentaje de los visitantes son colombianos, chinos y de otros países?



Aproximadamente un 60% clientes colombianos, 30% clientes chinos y solo un 10% clientes internacionales. Pero aquí quiero decir una cosa: es vital que Bogotá solucione el problema de la movilidad porque muchas de las veces los clientes nos cancelan las reservas ya hechas por los trancones, pues no podían llegar! También es importante que la ciudad se tome en serio el tema de impulsar el turismo internacional .



¿Cuántos idiomas se habla en el restaurante?



Se habla español, inglés, mandarín y cantones.



¿Cuántos chefs tienen?



Son seis chefs, todos chinos. Cada uno se encarga de cocinar platos de su propia región: Shanghai, Hong Kong, Beijing, Cantón.



¿Tiene planes para abrir nuevos puntos en Bogotá o en otras ciudades del país?



Con lo difícil que es traer chefs buenos chinos de Hong Kong y de China, en este momento no tenemos plan de abrir más puntos de venta en Bogotá para poder garantizar la calidad de los productos. Un restaurante de cocina gourmet es muy diferente que una cadena de comida rápida.



En Cooking Taichi uno no viene solo a comer, sino pasear un rato con el ambiente chino, conocer un poco más la cultura china y ser un rato emperador o emperatriz.



Aquí toda la decoración fue traída también de China, para que los comensales realmente puedan sentir una verdura experiencia.