Cotecmar es una fábrica de barcos hechos a la medida

Es mediodía en el astillero de la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (Cotecmar) localizado en la zona industrial de Mamonal (contigua a Cartagena). El calor que a esa hora sienten decenas de trabajadores -vestidos de overoles azules, naranjas y grises-, ingenieros e integrantes de la Armada Nacional que trabajan en la reparación y construcción de buques solo es disipado por la brisa que proviene del mar Caribe.



Al mismo tiempo, bajo grandes hangares, equipos de expertos trabajan sin descanso en soldar y pulir las que serán las nuevas secciones de los buques que fabrica Cotecmar. A su vez, ingenieros y operarios se encargan de mover hasta la posición de varada los barcos que entran a reparación y mantenimiento. Esta maniobra es realizada con precisión de cirujano sobre robustos rieles de hierro y con la ayuda de una pala de ruedas. Mientras todo esto sucede, en otra parte de la planta más trabajadores se encargan, por ejemplo, de aplicar pintura -en proporciones industriales- desde varios andamios, de reemplazar aceros que llevan encima el trajín de años de navegación y de revisar las grandes y pesadas hélices propulsoras movidas por potentes motores diésel (recientemente, procesos como estos fueron realizados a un buque de la Real Armada Holandesa).



Detrás de esta movida cotidianidad en los astilleros de Mamonal y Bocagrande (Cartagena), están las manos de equipos innovadores conformados por expertos diseñadores, investigadores e ingenieros quienes se encargan de sentar las bases para hacer realidad embarcaciones adaptadas no solo a la medida de las necesidades de la seguridad nacional, sino de la asistencia humanitaria y logística.



El primer propósito desde que se creó Cotecmar en 2001 como entidad vinculada al Ministerio de Defensa, relata el contralmirante Javier Díaz Reina, su actual presidente, consistió en dar solución a las necesidades estratégicas de la Armada Nacional. En resumidas cuentas, la Corporación sentó las bases de procesos innovadores orientados a construir y mantener la flota naval, submarina y fluvial del país.



Y en medio de ese proceso de evolución de la Corporación, que significó la inversión de cuantiosos recursos en capital humano y técnico, también surgieron propuestas para construir sofisticadas naves hechas por manos colombianas como los buques de desembarco, los patrulleros oceánicos (estos últimos dotados de sofisticado armamento y de modernos sistemas de navegación y comunicaciones), las patrulleras fluviales, remolcadores offshore, empujadores para aguas poco profundas, barcazas de río, lanchas (de bomberos, de policía, medicalizadas y de rescate), e incluso, aulas flotantes para resolver situaciones de emergencia.



Algunas de estas embarcaciones ya son exportadas al mercado de Brasil y, también, al de Honduras. Recientemente, Cotecmar entregó a la Fuerza Naval de Honduras un buque de apoyo logístico y cabotaje bautizado ‘Gracias a Dios’. Asimismo, naves construidas por Cotecmar han asistido catástrofes humanitarias como el terremoto de 2016 en Ecuador.



INNOVAR, LA CLAVE



Desde la creación de la Corporación, estaba claro que debía constituirse un sólido equipo dedicado a promover el uso de la tecnología, la ciencia y la innovación para construir productos con un sello propio. Como resultado del trabajo, Cotecmar no solo logró diseñar avanzadas embarcaciones, sino desarrollar capacidades de investigación relacionadas con estructuras y materiales, ruido y vibraciones, hidrodinámica, ergonomía, entre otros.



“Tenemos mucho que ofrecer a la sociedad. Las iniciativas de defensa han generado la mayor cantidad de diseños y soluciones. Sin embargo, en un ambiente de paz puede hacerse uso de esos medios al servicio de la sociedad y de las poblaciones más alejadas que sean afectadas por las catástrofes ambientales”, asegura el Contralmirante Díaz.



Además de avanzar en innovación y desarrollo, explica el Presidente de Cotecmar, entidades del Estado como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Dian, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Hacienda, han creado mecanismos para hacer de la industria astillera nacional un sector competitivo que pueda participar del comercio marítimo nacional y regional.



Por ejemplo, señala el Contralmirante, el Programa de Transformación Productiva (PTP) del Ministerio de Comercio “permitió involucrar a los sectores siderúrgico, metalmecánico y astillero en importantes iniciativas relacionadas con normatividad”.



Asimismo, explica el Contralmirante, los astilleros se han visto beneficiados por cuenta de exenciones tributarias que posibilitan la construcción naval. “Esto permite a la industria astillera ser más competitiva y generar servicios de calidad para todos los usuarios del sector”.



Ahora bien, concluye el presidente de Cotecmar, además de continuar avanzando en nuevas líneas de investigación y en la construcción de nuevas soluciones navales, la Corporación trabaja en la creación de propuestas innovadoras para darle la batalla a los delitos transnacionales que usan el mar para sus fines. “Desarrollamos ciencia y tecnología para dar solución no solo a las necesidades de defensa, sino de industria en Colombia y en la región”.



ATRAER MERCADO



El Presidente de Cotecmar, indica que el Gobierno adelanta un nuevo decreto que beneficiará con importantes reducciones arancelarias al sector astillero. Esto quiere decir que en la construcción y mantenimiento de embarcaciones podrían verse impactados hasta el 80% de los aranceles que este renglón paga en la actualidad.



“Adicionalmente, el Estatuto Aduanero permitirá a los dueños de los buques armadores de bandera extranjera entrar a Colombia sus naves para hacer mantenimientos con menores trámites de aceptación en Colombia. Estos procedimientos les permitirán permanecer más tiempo y tener menos tramitología en el desarrollo de actualización y modernización de sus buques”, dijo el Contralmirante.



