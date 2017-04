Crean nueva asociación para el desarrollo de la excelencia en el café

Productores, exportadores, industria de maquinaria para café y tostadores crearon recientemente la Asociación Colombiana para la Excelencia del Café (ASECC).

Se trata de una organización sin fines de lucro que busca fomentar la calidad y promover la imagen de los cafés de excelencia en Colombia.



Dentro de sus primeros logros está tener la franquicia del reconocido concurso ‘Taza de Excelencia Colombia 2017’, propiedad de la Alliance for Coffee Excellence (ACE), dedicada al mejoramiento de la calidad del café en todo el mundo propietaria del Programa Cup of Excellence.



El concurso Taza de la Excelencia 2017 será presentado este lunes, en las instalaciones de Café Quindío, en Bogotá, certamen que contará con la presencia de Darrin Daniel, director Ejecutivo de Alliance for Coffee Excellence (ACE) entidad propietaria del concurso Taza de la Excelencia y que supervisa el proceso, con el fin de incentivar y promover la producción de café de alta calidad en todo el país.



Este, arrancó en el año 2005 y es, quizás la más estricta competencia que existe en el mundo para seleccionar cafés de alta calidad.



Regularmente, los cafés son calificados por un jurado que realiza, como mínimo, cinco catas diferentes durante todo el proceso.



Jurados nacionales e internacionales se dedican a seleccionar y evaluar muestras sin saber el origen de las mismas.



Una vez recibidos los cafés inscritos, se iniciará la cata por parte del jurado nacional, para luego pasar a manos (y a la catación) de los jueces internacionales.

En una final, los cafés nominados se subastan, por ejemplo, en una plataforma electrónica.