Creador de Android lanza su primer smartphone 

Andy Rubin creó el software que alimenta a cientos de millones de dispositivos Android en todo el mundo. Ahora se lanzó con otros dos: el Essential Phone y el Essential Home.



El primero es un teléfono que tiene una pantalla que cubre la mayor parte del frente del dispositivo, excepto por un recorte de la cámara, biseles delgados y un pequeño protector en la parte inferior. Esta casi completa hace eco de un diseño popularizado a principios de este año por el Galaxy S8 de Samsung Electronics Co. que pronto será imitado por Apple Inc. con su iPhone renovado.



El Essential Home es un dispositivo activado por voz del tamaño de un disco, que puede controlar otros dispositivos y proporcionar recordatorios. Essential es parte de la nueva incubadora de Rubin Playground Global, que planea recaudar con estos 300 millones de dólares.



Con los nuevos productos, Rubin está apostando que puede enfrentarse a Apple y Samsung, que han dominado el hardware de consumo en los últimos años.



El teléfono Essential incluye muchas tecnologías modernas de teléfonos inteligentes, incluyendo un procesador Qualcomm Inc. y un puerto USB-C de carga. Adicional cuenta un conector magnético en la parte posterior para conectar accesorios tales como una cámara que toma fotos de 360 grados y un centro de carga inalámbrico.



Junto con esto, el teléfono tiene una cámara de 8 megapíxeles en la parte delantera y un sensor de 13 megapíxeles en la trasera, según el sitio web de Essential. Los lados están hechos de titanio, que la compañía de Rubin afirma son impermeable a ralladuras y abolladuras; la parte posterior es de cerámica y viene en negro, gris, blanco y un color dorado llamado "Profundidades del océano".



El dispositivo funciona con una versión del sistema operativo Android con una interfaz de usuario personalizada, mientras que el Essential Home ejecuta un Sistema personalizado denominado Sistema operativo Ambient.



El Home Assistant tiene una pantalla circular y puede reproducir música, configurar temporizadores y control de luces con la voz de un usuario. El producto tiene un alcance similar al de Google Home y Amazon Echo, pero su tamaño pequeño probablemente significa que Essential lo ve más como un asistente digital que como un altavoz.



El dispositivo Essential estará abierto a desarrolladores de terceros, dijo Essential.