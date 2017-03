CA Ventures llega a impulsar vivienda para estudiantes en el país

El importante déficit de alojamiento para estudiantes de la capital impulsó a la firma estadounidense CA Ventures a traer Livinn Bogotá, un proyecto con el que espera mejorar la infraestructura de la ciudad para que sea capaz de absorber el crecimiento de 200% de estudiantes que llegan cada año.



(Lea: Constructores se comprometen a hacer 36.000 viviendas sociales en Bogotá para cotrarrestar rezago)



En concreto, en estos momentos hay una residencia formal en Bogotá por cada 38.000 alumnos, un dato por debajo de otras ciudades como Medellín (10.000), Santiago de Chile (29.000) o Madrid (7.000).



Para mejorar esta situación, CA Ventures anunció que realizará importantes inversiones en el país.



“Estamos proyectando un desarrollo de más de US$200 millones en los siguientes cinco años en Colombia. Este plan de inversión lo tenemos estimado para proyectos enfocados en los estudiantes”, afirma Anthony DiBiase, presidente de CA Ventures y promotor de Livinn.



Además, cabe destacar que pese a que Bogotá supone uno de los principales objetivos, la empresa tiene en mente llegar a otras ciudades, tanto de Colombia como de Latinoamérica. “Aparte de Bogotá, nos encontramos actualmente bajo construcción en Barranquilla y buscando expandirnos en Medellín, Pereira y Manizales.



(Además: Aplazar la compra de vivienda, secuela de las altas tasas de interés)



Actualmente tenemos presencia en Chile y estamos considerando expandirnos a Perú, Puerto Rico y México”, señala DiBiase.



En este sentido, la propuesta que ofrece CA Ventures a través de Livinn es ir más allá de la simple construcción del complejo. “Nuestro mayor activo es nuestra experiencia, somos la única empresa estadounidense en Colombia que no solo diseña y construye los edificios, sino que también los administra. El producto que ofrecemos nos hace diferentes, nos enfocamos en construir apartamentos donde los estudiantes no solo van a dormir, también pueden compartir los espacios con sus compañeros, estudiar, hacer ejercicio, cocinar y tener una mejor calidad de vida y experiencia universitaria”, agrega el empresario.



La inversión en este sector presenta un crecimiento de entre un 11% y un 15% cada año, según cifras de la compañía.



Establecimiento de Bogotá estaría listo a finales de abril



El edificio de Livinn Bogotá, que ya se encuentra en construcción y estará ubicado en la calle 18 # 4-18, se estima que esté terminado para finales de abril, por lo que pronto podrá empezar a ofrecer sus servicios a los estudiantes de la ciudad.



El complejo tendrá un total de 11.614 metros cuadrados de construcción en los cuales se contarán con 402 plazas. Los clientes tendrán a su disposición siete diferentes tipos de apartamentos, con capacidad desde una hasta cuatro personas.



Por otro lado, CA Ventures no solo ofrecerá el servicio de alojamiento, sino todo un ecosistema para facilitar la gestión a los estudiantes.



En este sentido se encuentra una aplicación móvil donde los usuarios podrán validar el ingreso de cualquier huésped o la plataforma Roomate Matching Software, la cual es un programa diseñado para encontrar un compañeros de cuarto o apartamento según sus afinidades. Las viviendas son amobladas y con seguridad las 24 horas.



Rubén López Pérez

rublop@eltiempo.com