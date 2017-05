Los hogares colombianos gastan muy poco en ropa

A pesar de la llegada de grandes marcas al país y de las olas de promociones que abundan en el mercado, las ventas de ropa no han tenido un buen comportamiento en los últimos meses.



El más reciente informe mensual del Observatorio de Inexmoda Y Raddar, señala que durante el mes de abril las compras en vestuario decrecieron significativamente.



A pesar de que se esperaba una recuperación en las cifras, una vez más entraron en terrenos negativos.



Así mismo, los precios en la categoría continúan cediendo terreno, es decir, que “se percibe una leve disminución frente al mes pasado que no logró ser un incentivo en las compras”.



Sin embargo, el fenómeno del freno del gasto no es nuevo. La contención de compra de ropa está relacionada directamente con la percepción sobre la economía del país.



No obstante, a pesar de que no han sido meses fáciles no se descarta que este comportamiento mejore ya que en términos anuales la categoría sí presenta crecimientos en sus cifras; es decir que la posición negativa puede ser más de tipo estacional y de intención de compra, que de falta de capacidad adquisitiva.



Para el Observatorio Raddar–Inexmoda, la disminución de las tasas de interés y el peso de la deuda dentro del bolsillo de los colombianos, continúa mostrando un panorama positivo para la expectativa sobre las compras.



La cifra del gasto de los hogares para este mes alcanzó 1,079 billones de pesos, una cifra que representa un decrecimiento del 6,41% respecto a abril de 2016. Frente a las cifras reportadas en marzo, se observa una caída en el gasto del 2,88% y en las unidades del 3,25%.



En abril, asegura el informe, los hogares colombianos asignaron el 2,22% de sus ingresos a compras de vestuario, y tuvieron una inflación de 0,38%. De esta forma se confirma la senda de los precios a la baja trazada para la economía, que en cierta forma, podrá servir como incentivo adicional para incrementar las dinámicas de las compras.



Así mismo, en las trece ciudades principales, los precios aumentaron, las variaciones oscilan entre un 0,02% en la ciudad de Neiva y el 0,61% para Cali.



Por niveles de gasto, el mercado se encuentra fraccionado con el 36% de participación para el sector alto, el 43% -siendo la mayoría- para el medio y finalmente para el bajo un 21%.