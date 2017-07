Negocios de suerte y azar mueven $13,3 billones

Los últimos datos sobre la dinámica económica del país –negativos– contrastan con las cifras sobre el mercado de la suerte y el azar, que, a juzgar por las transferencias para el Estado, va viento en popa. A futuro, se espera que estos dineros crezcan más por cuenta de los juegos online que están arrancando.



Juan B. Pérez Hidalgo, presidente de Coljuegos, la entidad del Gobierno encargada de regular y velar por el desarrollo de este renglón, cuenta que las metas de recaudo sobrepasan lo proyectado.



¿Cuánto manejan los juegos de suerte y azar?



En este sector se apuestan más de $13 billones al año, de acuerdo con un estudio que hicimos con el Centro Nacional de Consultoría, y con diferentes mediciones que realizamos.



De eso, por derechos de explotación, que es lo que va para salud, son más o menos 850.000 millones y 750.000 millones por IVA, o sea que para el Estado son cerca de $1,6 billones. La mayor participación es por casinos y bingos. Ahora, en el último baloto esperamos que el contrato que empezó en abril genere en los próximos cinco años $500.000 millones.



¿Cómo pinta el año en recaudo?



Vamos cumpliendo muy bien, en un 107% en el semestre ($249.413 millones), que equivale al 54% del presupuesto del año ($460.988 millones), fuera del chance y la lotería, que también son ingresos para la salud.



Los juegos tradicionales, ¿qué tanto crecen?



Del 2015 al 2016 los ingresos de Coljuegos aumentaron un 25%, que es el crecimiento más grande en la historia, precisamente por el comportamiento de los localizados (casinos y bingos), porque ya se realizó conexión en línea, y por el comportamiento del Baloto.



¿Cómo les va al chance y las loterías con los nuevos premios del Baloto?



En esto hubo una discusión grande acerca de cómo afectaba el Baloto a los otros juegos, y la posición que siempre ha tenido Coljuegos es que son mercados y apuestas diferentes y por eso Baloto en ningún momento compite con ellos. Sin embargo, con los gobernadores logramos un acuerdo en cuanto a la necesidad de actualizar los juegos territoriales y eso estamos haciendo. Hoy día, las loterías tienen la posibilidad de cobrar el promocional, lo que antes no tenían; ya se puede vender chance por internet y se están desarrollando aplicaciones diferentes en todo el país. Además, se reglamentó el Doble Play, que es un juego de cinco aciertos que juega con dos loterías y paga mejores premios. Estamos buscando que haya una modernización de todo el sector.



¿Cómo arrancan los juegos ‘online’?



El grupo Aquila cumplió con los requisitos y es el primer operador. También, empezamos el bloqueo de las paginas (no autorizadas para ofrecer juegos de azar); van cerca de 80 de las 320 que hemos identificado como ilegales. Queremos que la gente tenga plataformas legales donde haya garantía de que se le va a pagar el premio, porque si apuesta plata en unas que no estén autorizadas por Coljuegos, corre el riesgo de perderla.



¿Es difícil el bloqueo?



La ley del plan de desarrollo nos faculta para bloquear las paginas web ilegales y en eso estoy trabajando desde que llegué acá, hace año y medio, junto con la Policía y el MinTIC. El proceso consiste en que hago la orden de bloqueo, ellos la colocan en una plataforma y los operadores de internet banda ancha y telefonía móvil deben acatarla.



¿Estas páginas cómo son y qué ofrecen?



Hay de todo. En juegos online se pueden ofrecer apuestas deportivas, juegos de mesa, póker, etc.



¿Cuándo bloquearán el resto de páginas?



Yo espero que en dos meses, porque parte del éxito de los operadores legales es que los ilegales no lo sigan haciendo.



¿Qué castigos tienen?



Hay sanciones penales y económicas, porque están evadiendo unos impuestos muy importantes para las finanzas del Estado. En el caso de una máquina electrónica tragamonedas, son hasta 8 años de cárcel, además de la destrucción y un cobro de $55 millones por cada una que se decomise. Desde que se creó Coljuegos hemos hallado más de 12.000.



¿Hay otras solicitudes para juegos ‘online’?



Sí, tenemos cerca de seis a siete operadores, nacionales y extranjeros, que se están certificando con laboratorios internacionales (es uno de los requisitos) y esperamos que este año estén en operación.



HAY MUCHAS POSIBILIDADES



Uno de los principales ingresos de naciones desarrolladas, como Italia, España y Reino Unido, son los de juegos ‘online’.



Por eso, si bien en el primer año se espera que estos generen apenas e $8.000 millones como recaudo para el Gobierno colombiano, en unos cuatro años podrían igualar el monto recibido hoy por casinos y bingos, según el Presidente de Coljuegos. Pérez es optimista con el futuro de los juegos de suerte y azar, teniendo en cuenta un estudio según el cual el 59% de la gente adulta en el país es jugadora, pero el gasto per cápita por jugador es de 75 a 80 dólares, frente a países como Perú, donde son cerca de 170 dólares.



