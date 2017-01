Una fuerte oposición manifestaron los agricultores y ganaderos del país, a través de sus gremios (Analac, Fedegán y la SAC), al proyecto de resolución que adopta el documento de lineamientos para la zonificación de páramos delimitados.



(Lea: ¿Qué piensa el Minambiente del ‘fracking’, las energías limpias y la reserva Van der Hamenn ?)



Inicialmente, la Asociación Nacional de Productores de Leche (Analac), pidió a esa cartera que se amplíe el plazo de recepción a las observaciones que deben hacerse al proyecto de normatividad.



El gremio indicó que hay inconformidad de algunos ganaderos propietarios de predios ubicados en zonas de páramo ya delimitadas.



“Al encontrarse en inminente riesgo de expropiación de sus predios sin previa indemnización y sin contar aún con un plan de acción para la sustitución y reconversión de su actividad”, dijo Analac.



La petición de los productores de leche plantea una socialización más amplia de la iniciativa, con el fin de presentar una propuesta integral acorde a las necesidades de las comunidades locales que habitan en las zonas de páramo y sitios aledaños, dijo el gerente de Analac, Carlos Estefan, en carta que dirigió al Ministro del Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo.



En los cálculos de Alejandro Estévez, presidente (e.) de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), no menos de 200.000 personas viven y ejercen algún tipo de labor productiva agropecuaria en estas zonas.



En las cuentas de la SAC, en estas zonas de altura se cosecha hasta el 30 por ciento de la producción de las especies de clima frío, como la carne y la leche.



Para el dirigente gremial es prioritario que se cuiden los nacimientos de agua de los páramos, pero que, de forma simultánea se establezcan las herramientas necesarias para reubicar a la gente que hoy produce allí.



Ahora, Estévez reconoció que muchos de estos productores de las zonas de altura también cuidan los nacimientos de aguas, pues saben que el recurso no solo es de ellos, sino que de este se benefician muchos otros productores ‘aguas abajo’.



También reclamó por tiempos de transición para el desplazamiento de los productores.

Por parte de los productores pecuarios, el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) José Félix Lafaurie, pidió al Gobierno que antes de legislar tenga claro acerca de qué lo hará; esto, en referencia a que no se sabe cuántos productores ejercen su labor en las zonas de altura, ni cuántas hectáreas están involucradas en los sistemas productivos.



“El Gobierno se gastó 400.000 millones de pesos en un censo agropecuario que no responde a esta necesidad, por ejemplo”, dijo Lafaurie.



Así, según el dirigente, teniendo esa información, podría establecerse un régimen de transición por regiones, por tipo de producción y por productor.



“No puede negársele a la gente que siembra papa o cría ganado que abandone las tierras en un proceso de expropiación sin indemnización; deben ofrecerse alternativas”, concluyó el presidente de Fedegán.