Avianca Holdings está evaluando opciones que incluyen la venta de una participación de control y estaría por recibir ofertas la semana próxima de pretendientes entre los que están Delta Air Lines Inc. y United Continental Holdings Inc., dijeron personas familiarizadas con el tema.



Las ofertas, que podrían presentarse hasta el 9 de noviembre, incluirían alrededor de 500 millones de dólares en nuevo capital para la aerolínea, más la compra de acciones ordinarias a los accionistas actuales, dijeron las fuentes.



Además, también se espera que la aerolínea Copa Holdings S. A. presente una oferta.



Avianca ha estado buscando un socio que contribuya a reforzar su balance y a sostener el crecimiento. La aerolínea está controlada por los hermanos Germán y José Efromovich, que han puesto como garantía la mayor parte de sus acciones para un préstamo de Elliott Management Corp., informó Bloomberg News en julio.



Lea también: Delta y United, interesados en comprar Avianca).



Elliott, controlada por el multimillonario Paul Singer, está siendo activo en la búsqueda de socios para la aerolínea y se ha reunido con los potenciales interesados, dijeron las fuentes. Avianca, Delta, United y Copa se negaron a realizar comentarios, al igual que Elliott, que no respondió a una solicitud de comentarios.



No obstante, Avianca consideraría ofertas por una participación controlante, dijeron los consultados. Como alternativa, el control de la aerolínea podría terminar dividido entre el nuevo oferente, los hermanos Efromovich y Kingsland Holdings Ltd., socio del actual grupo controlante. Kingsland es controlada por la familia Kriete, que fusionó Taca, una aerolínea centroamericana, con Avianca en el 2010.



Avianca, con un valor de mercado de casi 800 millones de dólares movilizó hasta agosto el 58 por ciento de los pasajeros nacionales de Colombia.



Su endeudamiento es uno de los principales riesgos, y su empeño en limitar la deuda y desacelerar la expansión de la capacidad es “bienvenido”, dijo Renato Mimica, analista de BTG Pactual, en un informe del 24 de octubre.



El posible acuerdo de Avianca se está desarrollando al tiempo que los hermanos Efromovich enfrentan desafíos en otro frente. Oceanair Linhas Aereas, que opera como la aerolínea brasileña Avianca Brasil, no cumplió con el pago de más de 4 millones de dólares por el arrendamiento de un avión de pasajeros A330 de Airbus Group SE, según una demanda presentada por Wells Fargo & Co.



BLOOMBERG