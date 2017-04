Situación actual en EE. UU. preocupa al sector turístico

Pocos meses después de que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos, los mercados financieros y los datos económicos parecen haberle dado un voto de confianza. Sin embargo, no todas las industrias tendrían el mismo comportamiento y, entre estas, el turismo podría ser una de las más afectadas.



De acuerdo con Jorge Franz, vicepresidente de Turismo para la ciudad de Houston, hay nerviosismo por el impacto que pueda tener la coyuntura. “Lo cierto es que aún no sabemos el impacto real que tendrá en el turismo nacional la situación actual, pero desde luego, nos preocupa”.



Asimismo, el funcionario asegura que, pese a no tener datos oficiales, se espera un descenso. “Los datos consolidados del primer trimestre se conocerán en abril, pero constantemente le echamos un ojo a las estadísticas para ver los acontecimientos. Lo que podemos decir, es que hemos visto una posible bajada desde todo el mundo”.



Tal como afirman los expertos, el veto migratorio a varios países de mayoría musulmana que ha impulsado Trump y mensajes ‘duros’ contra naciones como México, China o incluso algunos de Europa, tendría un impacto muy fuerte en una industria que supone US$250.000 millones y genera 15 millones de empleos.



De hecho, varios estudios internacionales ya estiman que la caída de los viajeros que vayan hacia Estados Unidos podría ser superior a los 4 millones de personas durante este mismo año.



Sin embargo, pese a las posibles turbulencias que pueda sufrir la industria del turismo de Estados Unidos, como destaca Franz, algunas ciudades como Houston han logrado incrementar la llegada de viajeros desde Colombia.



“Hemos visto como los viajeros de Colombia han subido mucho su importancia en las llegadas. Según las cifras, hace 5 años estos viajeros no estaban entre los 10 primeros, mientras que ahora es el séptimo país en participación”.



Y, en cuanto al futuro, se espera que la tendencia se mantenga. “Esperamos que estas cifras sigan mejorando, ya que los colombianos están viajando cada vez más y, especialmente, a EE.UU. Con todo esto, esperamos que Colombia se ubique dentro de los cinco primeros muy pronto”, señala el vicepresidente de turismo de Houston.



Para que esto ocurra, eso sí, Franz deja claro que el incremento progresivo de las frecuencias, será uno de los principales factores. “Este crecimiento se podría aumentar si conseguimos que haya nuevas rutas y frecuencias con las aerolíneas, tanto las que ya existen, como nuevas empresas que quieran entrar a atender este mercado. Todas las opciones pueden ser interesantes, tanto las tradicionales como las low cost (bajo costo)”.



Por otro lado, según afirma Franz, son varias las tendencias que se han visto en el turismo del Houston. En este sentido, la ciudad ofrece muchas opciones de negocio, ya que es la 'capital' de la energía de Estados Unidos, lo que hace que genere muchos enlaces con otras ciudades a lo largo del mundo. También, la industria de la medicina es otro de los grandes generadores de negocios y, por supuesto, eso genera la llegada de muchos turistas".



"Lo cierto es que nosotros solemos registrar un alza más importante del turismo de negocios y, más adelante, es cuando empieza a dispararse el turismo de ocio. Esta es la situación que también hemos visto en el caso de Colombia", apunta Franz.



Con todo, durante la feria de turismo Tianguis 2017 que se celebró la semana pasada en México, Jorge Franz estuvo presentando la campaña 'Hola Houston', destinada a la promoción del turismo a todos los países de Latinoamérica y con la que pretende establecer la ciudad como uno de los principales destinos del país.